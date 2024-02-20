«Зачётный разговор» – известные спикеры встретились со студентами педуниверситета

Наладить диалог со студентами и понять, какие проблемы волнуют современную молодежь. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка прошел очередной «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в вузе состоялось уже около сотни подобных встреч, посвященных электоральной кампании. Причем в разной форме. В первый день досрочного голосования с будущими педагогами встретились известные аналитики. Спикеры сразу нашли темы, которые заинтересовали студентов, и учащиеся активно включились в диалог. Говорили о семейных ценностях, демографической ситуации и, конечно, о едином дне голосования.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время к молодежи пристальное внимание в том числе со стороны наших оппонентов, через различные площадки в виде Telegram, соцсетей, пабликов. И какую альтернативу мы можем предложить? Конечно, мы можем предложить альтернативу в виде прямых диалогов, прямых встреч. И они гораздо эффективнее, чем любые мессенджеры.

Дарья Медведева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Для нас это возможность понять, за кого мы голосуем, для чего мы голосуем, чтобы не только понять это для себя, но еще и рассказать своим друзьям, одногруппникам. Потому что, естественно, уверены, что голос каждого белоруса очень важен для нашей страны.