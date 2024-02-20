«Зачётный разговор» – известные спикеры встретились со студентами педуниверситета

Наладить диалог со студентами и понять, какие проблемы волнуют современную молодежь. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка прошел очередной «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наладить диалог со студентами и понять, какие проблемы волнуют современную молодежь. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка прошел очередной «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в вузе состоялось уже около сотни подобных встреч, посвященных электоральной кампании. Причем в разной форме. В первый день досрочного голосования с будущими педагогами встретились известные аналитики. Спикеры сразу нашли темы, которые заинтересовали студентов, и учащиеся активно включились в диалог. Говорили о семейных ценностях, демографической ситуации и, конечно, о едином дне голосования.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время к молодежи пристальное внимание в том числе со стороны наших оппонентов, через различные площадки в виде Telegram, соцсетей, пабликов. И какую альтернативу мы можем предложить? Конечно, мы можем предложить альтернативу в виде прямых диалогов, прямых встреч. И они гораздо эффективнее, чем любые мессенджеры.
Дарья Медведева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Для нас это возможность понять, за кого мы голосуем, для чего мы голосуем, чтобы не только понять это для себя, но еще и рассказать своим друзьям, одногруппникам. Потому что, естественно, уверены, что голос каждого белоруса очень важен для нашей страны.
Всего на встрече присутствовало более полторы сотни человек. Помимо преподавателей, это студенты разных курсов и практически всех факультетов.