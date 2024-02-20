Главная угроза экологии – пластик. Вот какие правила следует помнить рыбакам

Бесстрашных любителей отведать на обед свежую уху или запеченную речную рыбку сейчас активно отлавливает отряд Республиканской водолазно-спасательной службы. Даже не только потому, что лед на реках и озерах стремительно тает, но он ведь небезопасен. И из-за нечистоплотности рыбаков тоже возникает много проблем.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью ОСВОД.

Юлия Самусенко, ведущая:

Правда ли, что водоемы после появления на них рыбаков превращаются в мусорную свалку?