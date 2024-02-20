Главная угроза экологии – пластик. Вот какие правила следует помнить рыбакам

Бесстрашных любителей отведать на обед свежую уху или запеченную речную рыбку сейчас активно отлавливает отряд Республиканской водолазно-спасательной службы. Даже не только потому, что лед на реках и озерах стремительно тает, но он ведь небезопасен. И из-за нечистоплотности рыбаков тоже возникает много проблем.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью ОСВОД.
Юлия Самусенко, ведущая:
Правда ли, что водоемы после появления на них рыбаков превращаются в мусорную свалку?
Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью ОСВОД:
Да, это серьезная проблема, потому что с увеличением количества пластика все это остается на водоемах. Раньше было больше бумаги, а сейчас пластик повсеместно. Главная угроза для экологии в том, из-за микропластика загрязняются жабры у рыб, в результате у них появляются различные аневризмы, что приводит к их умиранию. Ослабевшая рыба становится легкой добычей для хищников.
Мы регулярно проводим рейдовые мероприятия. Рассказываем рыбакам не только о правилах поведения, но и делаем замечания по поводу экологической ситуации. Здесь же хочется отметить огромное количество окурков, которые оставляют после себя рыбаки. Когда лед тает, все эти окурки попадают в воду. Это все отравляет рыбу.
Подробности в видео.