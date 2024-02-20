Прямой эфир

Иерей Стефан Воропай рассказал о специальном приходе для слепых в Минске

20 февраля 2024 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с настоятелем храма в честь святого Владимира Хираско, иереем Стефаном Воропаем.

Иерей Стефан Воропай рассказал о специальном приходе для слепых в Минске-1

Иерей Стефан Воропай, настоятель прихода храма в честь св. Владимира Хираско в Минске:
Наш приход специализируется на кормлении незрячих и слабовидящих людей. Это ответственное служение, которое мы взяли, потому как ранее в Минске начало ему положил мученик Владимир Хираско. В начале прошлого века при училище слепых действовала Покровская церковь, в которой шли службы и окормлялись слабовидящие дети. При училище слепых, которое существовало в Минске, было основано в начале века, обучались мальчики закону Божьему, математике, русскому языку и, самое главное, ремесленному делу.

Иерей Стефан Воропай рассказал о специальном приходе для слепых в Минске-4

Они учились зарабатывать себе на жизнь, потому что незрячие люди не так давно были лишены в правах. Не было создано условий. И то, что в Минске появилось такое училище. Это было передовое заведение того времени, потому как в храме были подведены коммуникации, электричество, было все красиво оформлено. Важно, что храм тоже был деревянный.

Понятно, что XX век – это тяжелое время, век потрясений, переворотов. Но то начало, которое было положено, нашло свое продолжение, спустя более чем 50 лет в лице нашей общины. Сегодня люди про храм знают, к нам приезжают незрячие из Минска, других городов Беларуси. Некоторые приезжают даже из соседних стран. Слепые люди очень рады, что есть такой храм.

Подробности в видеоматериале.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

Другие новости рубрики

Все новости
Главная угроза экологии – пластик. Вот какие правила следует помнить рыбакам
20 февраля 2024 09:40

Главная угроза экологии – пластик. Вот какие правила следует помнить рыбакам

Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?
20 февраля 2024 08:12

Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?

Поликлиники Беларуси переходят на электронный документооборот. Попасть к врачу теперь станет проще
20 февраля 2024 08:05

Поликлиники Беларуси переходят на электронный документооборот. Попасть к врачу теперь станет проще