Иерей Стефан Воропай рассказал о специальном приходе для слепых в Минске

Иерей Стефан Воропай, настоятель прихода храма в честь св. Владимира Хираско в Минске: Наш приход специализируется на кормлении незрячих и слабовидящих людей. Это ответственное служение, которое мы взяли, потому как ранее в Минске начало ему положил мученик Владимир Хираско. В начале прошлого века при училище слепых действовала Покровская церковь, в которой шли службы и окормлялись слабовидящие дети. При училище слепых, которое существовало в Минске, было основано в начале века, обучались мальчики закону Божьему, математике, русскому языку и, самое главное, ремесленному делу.

Они учились зарабатывать себе на жизнь, потому что незрячие люди не так давно были лишены в правах. Не было создано условий. И то, что в Минске появилось такое училище. Это было передовое заведение того времени, потому как в храме были подведены коммуникации, электричество, было все красиво оформлено. Важно, что храм тоже был деревянный.

Понятно, что XX век – это тяжелое время, век потрясений, переворотов. Но то начало, которое было положено, нашло свое продолжение, спустя более чем 50 лет в лице нашей общины. Сегодня люди про храм знают, к нам приезжают незрячие из Минска, других городов Беларуси. Некоторые приезжают даже из соседних стран. Слепые люди очень рады, что есть такой храм.