«Ксерокс» времён войны и «футбольная» операция по подрыву склада – необычные факты о защитниках Борисова

80-летие Великой Победы готовится отметить центральный регион. Сейчас здесь проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, а также около 700 жителей, которые пострадали от ее последствий. Подвиги героев войны увековечены в фондах музеев, а их страницы биографии знают школьники. И помнят о прошлом. Об этом в программе «Центральный регион» на СТВ.

Бить врага не только оружием, но и печатным словом. Во время войны газеты и листовки поднимали патриотический дух солдат и жителей, были так называемым народным поводырем. В Борисовском районе печатались «Большевистская правда» и «Большевистская трибуна». Их экземпляры хранятся в музее.

Елена Шилова, старший научный сотрудник Борисовского объединенного музея:

Это перевернутая табуретка. Мы его называем «ксерокс» времен войны. Это печатный станок. Мы же понимаем, что, когда немцы пришли, они у наших людей отобрали все – радиоприемники, печатные машинки, станки. А информацию надо было получать. Наши умельцы на основе табуретки сделали печатный станок. Но, говорят, первая листовка в городе была именно на нем распечатана. Газеты печатались на станках. Часть печатного станка представлена у нас в экспозиции. А вот название непосредственно самой газеты делалось вручную штампом. Вот есть штамп «Большевистская трибуна».

Елена Шилова:

Вклад в распространение листовок вносила наша пионерская подпольная организация, которой руководил ученик 6-й школы 8-го класса Витя Пашкевич. Собрал ребят такого же возраста, как он сам. То есть ребятам было по 12-13 лет, даже среди них первоклашки были. Незаметно разбросать листовки по городу могли только дети. Также получилось взорвать склад с немецкой теплой одеждой, который находился на территории города.