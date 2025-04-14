Зачем школьники идут в военно-патриотические клубы и как проходят тематические уроки, рассказали в борисовской школе

80-летие Великой Победы готовится отметить Минская область. Сейчас здесь проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, а также около 700 жителей, которые пострадали от ее последствий. Подвиги героев войны увековечены в фондах музеев, а их страницы биографии знают школьники. И помнят о прошлом. Об этом в программе «Центральный регион» на СТВ.

Воспитывать патриотов еще со школьной скамьи – важно. Знакомить с историей страны и малой родины, говорить о фактах четко и как оно есть – необходимо. Уже четыре года руководитель по военно-патриотическому воспитанию Андрей Корчев с удовольствием проводит тематические занятия для школьников. Просмотр документальных фильмов, посещение знаковых мест, знакомство с военным уставом.

Андрей Корчев, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №3 Борисова:

Я очень долгое время прожил, служил здесь. Потом по увольнению в запас преподавал в «Печах», в учебке. А потом я пришел в школу: так понял, что это мое призвание – учить детей, воспитывать патриотизм. Главное в этом – это интерес учащихся. Если будет интерес, значит, они будут тянуться к этой деятельности, где-то что-то изучать, свое прошлое, прошлое своих предков, тех, которые воевали, историю своей страны, историю защитников своей страны, военное дело, потому что у многих интерес просыпается после каких-то занятий и к военному делу. Кто-то решает связать свою судьбу с армией, стать офицером, кто-то хочет пойти на контракт, у нас такие есть.

Не только парни, но и девушки вступают в ряды военно-патриотических клубов. Когда форма к лицу, а патриотизм в душе – занятия проходят интересно и плодотворно. И даже если в дальнейшем жизнь не пересечется с военной службой, такие важные уроки жизни забыты не будут.