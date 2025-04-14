Как в Борисове создавали школьный музей истории войны и сад памяти?
80-летие Великой Победы готовится отметить Минская область. Сейчас здесь проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, а также около 700 жителей, которые пострадали от ее последствий. Подвиги героев войны увековечены в фондах музеев, а их страницы биографии знают школьники. И помнят о прошлом. Об этом в программе «Центральный регион» на СТВ.
Также школьники взяли шефство над мемориалом воинам-освободителям города. Зимой убирают снег, а осенью – листву. На своем посту обязательно и в памятные даты. Помнят и чтят. Глядя на своих детей, подключаются и их родители. Вместе восстанавливают факты из жизни и фронтового пути своих родственников. Так и зародился проект «Восстановленные судьбы», который превратился в школьную экспозицию. Газетные вырезки, фотографии, вещи – так здесь и собрали мини-музей, но с большой историей.
Евгения Мельник, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 3 Борисова:
Данная витрина музейной экспозиции является особой гордостью нашего учреждения образования, потому что здесь хранятся личные вещи наших героев, ветеранов Великой Отечественной войны, наших детей, их родителей, родственников. Я как учитель истории своим личным примером должна рассказывать детям о своем герое, герое моей семьи. Дедушка прошел всю войну. Был много раз ранен. Очень любил рассказывать про войну.
Евгения Мельник:
Для нас особой памятью, особой историей для моей семьи является эта фотография, про которую я рассказываю своим детям. Эту фотографию мы называем «Встреча победителей». Это во время наступательной Берлинской операции мой дедушка Антон встретился со своим родным братом, дедушкой Сергеем, и на этой фотографии они вместе со своими боевыми товарищами. И мы участвовали в конкурсе с этой фотографией. Фотография заняла диплом второй степени. Она очень важна для нашей семьи.
Экспозиция постоянно пополняется – здесь уже около 150 экспонатов. Присоединяются учителя, которые своим примером заряжают детей энтузиазмом. В планах – еще одна музейная витрина.
Наталья Грищенко, директор средней школы № 3 Борисова:
Наши учреждения образования очень активно готовятся к знаменательной дате – 80-летию Великой Победы. Мы провели в учреждении серию открытых уроков, организовали выставку творческих поделок, рисунков. Мы готовим праздничные мероприятия. Наша главная цель – это воспитание патриотизма и уважение к истории у подрастающего поколения. Также мы работаем над созданием школьного сада, где это не просто сад – это сад памяти, где каждое растение будет символизировать определенный аспект войны и Победы.
Подробнее в видео.