В Минске активно готовятся к купальному сезону. Для горожан откроют 20 пляжей на четырех водохранилищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание в 2026 году уделено пляжу № 5 на водохранилище «Дрозды». Здесь появятся новые дорожки, фотозона, шесть современных теневых навесов, контейнерные площадки и урны. Всего на столичных пляжах установят около 200 единиц нового оборудования.

Анастасия Драгун, заместитель директора Минского лесопаркового хозяйства:

5 новых гамаков будет установлено на водохранилище Заславском, пляж № 5. Также для юных отдыхающих на пляже № 4 Цнянского водохранилища будет установлен новый игровой комплекс. На третьем пляже Заславского водохранилища будут установлены двухсекционные качели, игровые панели. Для любителей активного отдыха будет установлено 12 комплектов волейбольных стоек и два спортивных тренажера. Кроме того, постоянно проводятся такие мероприятия, как скашивание комбинированных газонов, уборка сухостоя, захламленности, санитарные рубки.

Для обеспечения безопасности – все территории и прилегающие лесопарковые зоны будут обработаны от клещей. Кроме того, на шестом пляже Заславского водохранилища проведут работы по омоложению и формированию крон деревьев. Купальный сезон в Минске традиционно начинается в мае и длится до конца августа.