Турчин ознакомился с перспективными разработками Миорского металлопрокатного завода
Миорский металлопрокатный завод расширяет портфель заказов и выходит на новые производственные мощности. Единственный в Беларуси производитель белой жести в 2020 году был признан банкротом, пережил остановку производства и возбуждение дела об экономической несостоятельности.
Решение о сохранении уникального для страны производства было принято на государственном уровне при поддержке Александра Лукашенко, что позволило перезапустить работу и стабилизировать деятельность предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Миорский металлопрокатный завод способен конкурировать с мировыми производителями. Программа развития разработана на годы вперед. Завод не только наращивает объемы, но и осваивает новые технологические решения. С рядом перспективных разработок в ходе рабочей поездки в Миорский район ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
К примеру, специалистам предприятия удалось заместить белой жестью импортируемый в нашу страну алюминий. Белорусы первыми в мире освоили это направление, которое позволит существенно удешевить производство. В начале 2026 года успешно выпущена первая партия продукции. Сейчас идет ее апробация в промышленных масштабах.
Аркадий Раловец, заместитель генерального директора по производству ООО «Металлопрокатная компания»:
Мы полностью изучили физико-механические свойства алюминия, все требования изучили, которые клиент предъявляет данному материалу. Путем подбора химического состава стали, путем подбора конкретных физико-механических свойств материала, нам удалось полностью заместить алюминий на белую жесть. Направление очень перспективное. Делает наш материал более дешевым и более выгодным для наших будущих клиентов.
Продукция, которую выпускают на заводе, широко используется в качестве упаковки в пищевой и химической промышленности, а также в косметологии. Проектная мощность предприятия с учетом фактического портфеля заказов составляет около 120 тысяч тонн белой жести в год. На внутреннем рынке реализуется порядка 17 % продукции. Около 80 % – поставляется на экспорт, преимущественно в Россию. Среди покупателей есть организации из Армении, Азербайджана, Казахстана, а также стран дальней дуги.