Турчин ознакомился с перспективными разработками Миорского металлопрокатного завода

Миорский металлопрокатный завод расширяет портфель заказов и выходит на новые производственные мощности. Единственный в Беларуси производитель белой жести в 2020 году был признан банкротом, пережил остановку производства и возбуждение дела об экономической несостоятельности. Решение о сохранении уникального для страны производства было принято на государственном уровне при поддержке Александра Лукашенко, что позволило перезапустить работу и стабилизировать деятельность предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Миорский металлопрокатный завод способен конкурировать с мировыми производителями. Программа развития разработана на годы вперед. Завод не только наращивает объемы, но и осваивает новые технологические решения. С рядом перспективных разработок в ходе рабочей поездки в Миорский район ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. К примеру, специалистам предприятия удалось заместить белой жестью импортируемый в нашу страну алюминий. Белорусы первыми в мире освоили это направление, которое позволит существенно удешевить производство. В начале 2026 года успешно выпущена первая партия продукции. Сейчас идет ее апробация в промышленных масштабах.