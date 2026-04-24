Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Страна помнит своих героев. Их имена – это целая история, которая спустя многие годы служит примером. Белорусские спасатели отдали дань памяти ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг прошел у мемориальной доски Василия Игнатенко. Он среди первых, кто в 1986-м принял на себя удар радиоактивного огня. Молодому парню было всего 25. Василий Игнатенко стал не только героем, но и символом самоотверженного, честного и неотступного служения.

Сегодня в Минске память чернобыльцев почли минутой молчания, а к мемориальной доске легли цветы. Среди участников митинга не только спасатели, курсанты, но и те, кто 40 лет назад столкнулся с пламенем Чернобыля лицом к лицу. Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%.

Вячеслав Шелег, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Вспоминаешь это, как-никак была наша молодость. Я считаю, что если бы даже отмотать это на 40 лет назад и знать, как и что оно может случиться, то все равно все бы повторили так, как сделали тогда. Много общаюсь с молодежью. Уверен в том, что, наверное, вот это то, что заложено в них сегодня, есть, наверное, какая-то заслуга и нашего поколения. В честь сороковой годовщины чернобыльской аварии у мемориала прошла церемония награждения работников, которые принимали участие в ликвидации последствий. История 1986-го – пример героизма для целых поколений.