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Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

24 апреля 2026 11:37
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Страна помнит своих героев. Их имена – это целая история, которая спустя многие годы служит примером. Белорусские спасатели отдали дань памяти ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг прошел у мемориальной доски Василия Игнатенко.

Он среди первых, кто в 1986-м принял на себя удар радиоактивного огня. Молодому парню было всего 25. Василий Игнатенко стал не только героем, но и символом самоотверженного, честного и неотступного служения.

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС-2

Сегодня в Минске память чернобыльцев почли минутой молчания, а к мемориальной доске легли цветы. Среди участников митинга не только спасатели, курсанты, но и те, кто 40 лет назад столкнулся с пламенем Чернобыля лицом к лицу.

Доля загрязненных земель после аварии на ЧАЭС сократилась до 12%.

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС-4

Вячеслав Шелег, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Вспоминаешь это, как-никак была наша молодость. Я считаю, что если бы даже отмотать это на 40 лет назад и знать, как и что оно может случиться, то все равно все бы повторили так, как сделали тогда. Много общаюсь с молодежью. Уверен в том, что, наверное, вот это то, что заложено в них сегодня, есть, наверное, какая-то заслуга и нашего поколения. 

В честь сороковой годовщины чернобыльской аварии у мемориала прошла церемония награждения работников, которые принимали участие в ликвидации последствий. История 1986-го – пример героизма для целых поколений. 

 

Белорусские спасатели почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сегодня мы эксплуатируем современную атомную электростанцию. Прошли путь от ликвидации последствий, этих страхов, которые были у нашего населения, до строительства этого объекта, введение его в эксплуатацию и современное, так сказать, его обслуживание. Мы для себя видим очень важную миссию в деле безопасной эксплуатации такой станции. Поэтому мы должны помнить, если мы об этом забудем, обязательно будут допущены те ошибки, которые повлекут серьезные последствия. Этого не должно произойти. Ни среди людей в погонах, ни людей гражданских, ни тех должностных лиц, которые за это отвечают. 

Проведенная за четыре десятилетия комплексная системная работа позволила создать условия для безопасной жизнедеятельности на подвергшихся радиационному загрязнению территориях. В частности многие земли вернули в хозоборот.

# Авария на Чернобыльской АЭС # АЭС в Беларуси # Вадим Синявский

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