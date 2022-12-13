В Беларуси пройдёт марафон по сбору средств для детей с аутизмом

Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует с 15 декабря. Марафон стал уже доброй традицией с более чем 20-летней историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартует с 15 декабря. Марафон стал уже доброй традицией с более чем 20-летней историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году на республиканском уровне в акции примут участие более 20 тысяч детей. Представители более 150 организаций страны посетят больницы и социальные учреждения, чтобы поздравить детей и вручить им подарки.
Людмила Кондрашова, председатель правления РОО «Белорусский детский фонд»:
В этом году вся эта акция будет проводиться в помощь и поддержку детям с аутизмом. Потому что это проблема, и очень нам бы хотелось, чтобы все люди нашей страны в этой акции поучаствовали. Потому что помощь деткам с аутичным синдромом – это будет оснащение одного из центра помощи, учреждения здравоохранения, сбор этих средств.
На протяжении месяца участников ждет огромное количество теплых встреч и мероприятий. Торжественное открытие пройдет 15 декабря в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Гостей ожидают со всех регионов страны.
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