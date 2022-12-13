В Беларуси пройдёт марафон по сбору средств для детей с аутизмом

В 2022 году на республиканском уровне в акции примут участие более 20 тысяч детей. Представители более 150 организаций страны посетят больницы и социальные учреждения, чтобы поздравить детей и вручить им подарки.

Людмила Кондрашова, председатель правления РОО «Белорусский детский фонд»:

В этом году вся эта акция будет проводиться в помощь и поддержку детям с аутизмом. Потому что это проблема, и очень нам бы хотелось, чтобы все люди нашей страны в этой акции поучаствовали. Потому что помощь деткам с аутичным синдромом – это будет оснащение одного из центра помощи, учреждения здравоохранения, сбор этих средств.