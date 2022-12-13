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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

13 декабря 2022 09:33
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Новости Беларуси. В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Соответствующее поручение дал 13 декабря глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности-1

Мероприятия будут носить комплексный характер. Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, оборудовать инженерные сети, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы. Военные предупреждают, что из-за передвижения техники и личного состава возможны временные ограничения движения на некоторых участках дорог.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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