Госпогранкомитет: самым загруженным остаётся литовское направление – более 3000 большегрузов

Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западной границе Беларуси остается напряженной. Количество грузовиков на въезд в Польшу и Латвию за сутки увеличилось. Влияние на это оказывает невыполнение норм пропуска транспорта контрольными службами стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки скопление фур на въезд в Польшу увеличилось на 12 %, в Латвию – на 5 %. На литовском направлении количество ожидающего транспорта существенно не изменилось. На одном из пунктов пропуска в этом направлении оформляют четыре фуры в час вместо положенных двадцати.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:

Самым загруженным остается литовское направление, где оформление ожидают более 3 000 большегрузов. На маршруте через литовский пункт пропуска «Мядининкай» скопились более 1 100 грузовиков. За сутки здесь смогли пересечь границу всего 20 % транспортных средств от нормы. В целом за сутки контрольные службы Литвы оформили 41 % грузового транспорта от нормы, Польши – 47, Латвии – 34.