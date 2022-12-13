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Госпогранкомитет: самым загруженным остаётся литовское направление – более 3000 большегрузов

13 декабря 2022 10:19
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Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западной границе Беларуси остается напряженной. Количество грузовиков на въезд в Польшу и Латвию за сутки увеличилось. Влияние на это оказывает невыполнение норм пропуска транспорта контрольными службами стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: самым загруженным остаётся литовское направление – более 3000 большегрузов-1

За сутки скопление фур на въезд в Польшу увеличилось на 12 %, в Латвию – на 5 %. На литовском направлении количество ожидающего транспорта существенно не изменилось. На одном из пунктов пропуска в этом направлении оформляют четыре фуры в час вместо положенных двадцати.

Госпогранкомитет: самым загруженным остаётся литовское направление – более 3000 большегрузов-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
Самым загруженным остается литовское направление, где оформление ожидают более 3 000 большегрузов. На маршруте через литовский пункт пропуска «Мядининкай» скопились более 1 100 грузовиков. За сутки здесь смогли пересечь границу всего 20 % транспортных средств от нормы. В целом за сутки контрольные службы Литвы оформили 41 % грузового транспорта от нормы, Польши – 47, Латвии – 34.

Госпогранкомитет: самым загруженным остаётся литовское направление – более 3000 большегрузов-7

Условия ожидания в очереди усложняются и снегопадами. Количество скопившихся машин так высоко, что стоят они в два ряда и снегоуборочная техника не может попасть на некоторые участки дорог. Поэтому водителям приходится брать в руки лопаты и самостоятельно справляться с последствиями непогоды.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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