«Справились все на хорошую оценку». Вадим Синявский – на учении ОДКБ «Скала-2023»

Белорусские спасатели вместе с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана стали участниками различных сценариев развития чрезвычайных ситуаций: от радиационной разведки местности и поиска пострадавших под завалами здания до ликвидации аварии в поезде, автомобиле и самолете. Масштабное учение развернулось на 12 площадках. Всего в демонстрационной части маневров было задействовано свыше 380 человек и почти 100 единиц техники.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня демонстрация проведенного мероприятия здесь, на полигоне, – это завершающий этап работы по ликвидации последствий, в первую очередь это авария на электростанции, те последствия, которые могут быть от нее. Ну и, конечно, в динамике развили возможные последствия, которые могут наступить. Поэтому считаю, что справились все на твердую, хорошую оценку, разбор еще будет проведен в последующем по подразделениям, блокам, чрезвычайным ситуациям, мы обратим внимание на допущенные неточности, ошибки, нюансы.