Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа вместе с генпрокурором обсудили в МВД
Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел прошла встреча руководства и сотрудников ведомства с генеральным прокурором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой дня стал ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Проводится работа по увековечению памяти героев, которые погибли, защищая Родину. В настоящее время расследуется уголовное дело Генеральной прокуратурой о геноциде белорусского народа. Появляется все больше и больше фактов. Сегодня генеральный прокурор Андрей Иванович Швед доведет информацию о ходе расследования уголовного дела. Довести до всех то, что творили фашисты на нашей земле.
Собравшимся показали фильм о деятельности милиции по сохранению исторической памяти. Рассказывая о причинах возбуждения уголовного дела о геноциде, генеральный прокурор отметил активную роль в этом процессе сотрудников органов внутренних дел.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Идея о возбуждении расследования уголовного дела о геноциде возникла во многом благодаря тому, что офицеры органов внутренних дел в 2020 году с честью выполнили свой долг, не предали Родину, не предали Президента, не предали своих родных и близких, а защитили страну. Мы все знаем, что Беларусь – единственная страна, которая дала отпор.
В заключение мероприятия МВД передан двухтомник Генеральной прокуратуры «Геноцид белорусского народа».