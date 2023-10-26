Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа вместе с генпрокурором обсудили в МВД

Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел прошла встреча руководства и сотрудников ведомства с генеральным прокурором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темой дня стал ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Проводится работа по увековечению памяти героев, которые погибли, защищая Родину. В настоящее время расследуется уголовное дело Генеральной прокуратурой о геноциде белорусского народа. Появляется все больше и больше фактов. Сегодня генеральный прокурор Андрей Иванович Швед доведет информацию о ходе расследования уголовного дела. Довести до всех то, что творили фашисты на нашей земле.

Собравшимся показали фильм о деятельности милиции по сохранению исторической памяти. Рассказывая о причинах возбуждения уголовного дела о геноциде, генеральный прокурор отметил активную роль в этом процессе сотрудников органов внутренних дел.