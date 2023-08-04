Луцкий собирал отечественный трактор на МТЗ. Показываем результаты необычного челленджа

Новости Беларуси. Костюм с портфелем на день сменил на робу и гаечный ключ. Замглавы Администрации Президента влился в молодой коллектив Минского тракторного завода, присоединившись к акции «Один день в отряде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот трудовой проект БРСМ охватил все регионы страны. Вместе с ребятами Игорь Луцкий собирал отечественный трактор. О необычном челлендже расскажет Глеб Прокофьев.

Этот рабочий день Игорь Луцкий провел на Минском тракторном заводе. Надев рабочую форму и пройдя инструктаж, замглавы Администрации Президента с самого утра трудился на участке конвейера сборки трактора. Вместе с бойцами студотряда собирал отечественную технику, известную во всем мире.

Игорь Луцкий детально ознакомился с работой бойцов, созданными на предприятии условиями, а также пообщался со студентами и даже поделился воспоминаниями из своей студотрядовской молодости. Сменил костюм на спецодежду. Игорь Луцкий присоединился к проекту «Один день в отряде». Молодым наставником для нового работника стал боец студотряда Иван Алексеевич. Профессию слесаря механосборочных работ он освоил недавно, однако это не помешало ему дать оценку работе Игоря Луцкого на заводе.

Иван Алексеевич, боец студенческого отряда:

Получилось у него все, но долго для нашего конвейера даже. Это слишком медленно. Мы обычно делаем это намного быстрее. На предприятии бойцы трудятся уже около месяца. Работают на МТЗ токарями, фрезеровщиками, операторами станков и не только. Свои обязанности выполняют добросовестно. Перед тем как приступить к труду, они прошли обучение по профессии, получив свидетельство о присвоении разряда. Работа на заводе для Глеба Козловского – будущего машиностроителя – хорошая возможность получить ценный опыт, используя теоретические знания на практике.

Всего в рамках проекта «Тракторостроитель» на предприятии трудятся более сотни студентов. И это не только белорусы, но и россияне. Алмаз Адиатуллин, как и десяток его товарищей, приехал из Татарстана, чтобы своими руками собрать белорусский трактор.

Алмаз Адиатуллин, боец студенческого отряда:

Выпала такая возможность приехать в Минск, на МТЗ, попробовать свои силы на заводе. Стало интересно, как же там все устроено, как собирают тракторы. В Татарстане есть возможность на КАМАЗе поработать, множество других заводов, но интересно было увидеть и Беларусь, другую страну.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

После сборки в этих цехах белорусские тракторы не залеживаются. Только в прошлом году их было продано около 40 тысяч. Большая часть приходится на зарубежные поставки.

Несомненно, сегодня МТЗ – один из флагманов белорусского машиностроения. В 2023 году Минский тракторный завод планирует нарастить экспорт до 1 миллиарда долларов. Тысячи тракторов доберутся даже до Зимбабве. Предприятие в поисках новых партнеров. К тому же идет модернизация, осваиваются новые виды продукции. Не снизить производственную мощность предприятия помогают и студенты.

Владимир Пискижев, заместитель генерального директора Минского тракторного завода:

Ребята обучаемые, справляются хорошо, выполняют нормы и зарабатывают нормальные деньги. Довольны все: и мы, и ребята.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Сегодня есть запрос как со стороны молодежи на работу в составе студенческих отрядов, так и со стороны нанимателей как отечественных, так и зарубежных. Ребята себя проявляют с самой лучшей стороны. Наниматели все, независимо это отечественные или зарубежные, отмечают трудолюбие, целеустремленность наших ребят.