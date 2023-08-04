Сменил костюм на спецодежду. Игорь Луцкий присоединился к проекту «Один день в отряде»

Новости Беларуси. Костюм с портфелем на день сменил на робу и гаечный ключ. Замглавы Администрации Президента влился в молодой коллектив Минского тракторного завода, присоединившись к проекту «Один день в отряде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ребятами Игорь Луцкий собирал отечественный трактор. Он детально ознакомился с работой бойцов, созданными на предприятии условиями, пообщался с учащимися и даже поделился воспоминаниями из своей студотрядовской молодости. На предприятии бойцы трудятся уже около месяца. Работают на МТЗ токарями, фрезеровщиками, операторами станков и не только. Свои обязанности выполняют добросовестно и профессионально. Перед тем как приступить к работе они прошли обучение по профессии, получив свидетельство о присвоении разряда. Работа на заводе для парней – хорошая возможность получить ценный опыт, используя теоретические знания на практике.

Глеб Козловский, боец студенческого отряда:

В первую очередь это опыт, который нигде больше не найдешь, кроме как здесь, на работе. Получить какие-то навыки, которые могут пригодиться в дальнейшем. Я учусь в Белорусско-Российском университете в Могилеве на автомеханическом факультете. Я инженер в будущем, планирую работать по специальности, инженером. Рабочая специальность поможет мне понять, как устроена система работы на заводе.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Работа, конечно, не простая, но условия для работы хорошие. И приятно, что молодые ребята после первого курса фактически пришли сегодня работать на Минский тракторный завод, в цех конвейера. Думаю, для них это очень хорошая школа. Мы работали тогда в Российской Федерации (Нижневартовск). Это был строительные отряды. Уезжали на два месяца в Ханты-Мансийский автономный округ. Честно говоря, мы ехали за романтикой.