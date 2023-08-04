Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет. В Минской области убрано 32% всех площадей

Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от всех площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах Несвижский район, здесь обработано половина от плана. Урожайность – почти 72 центнера с гектара, в Клецком регионе хлеборобы также перешли экватор. Здесь урожайность чуть меньше – 49 центнеров с гектара. Замыкают тройку лидеров Дзержинские аграрии. Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Аграрии хорошо знают, что день год кормит. Задача дзержинских – убрать более 17 тысяч гектаров зерновых. Ставку сделали на озимую пшеницу и рапс. Культуры прибыльные и перспективные. Под них отвели 60 % площадей.

Только солнышко взошло – комбайны сразу в поле. Это хозяйство «Крутогорье-Петковичи». Здесь все внимание сейчас озимому ячменю. Под культуру отвели 295 гектаров. В следующем сезоне площади увеличат. Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет.