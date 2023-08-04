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Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет. В Минской области убрано 32% всех площадей

04 августа 2023 16:43
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Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от всех площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах Несвижский район, здесь обработано половина от плана. Урожайность – почти 72 центнера с гектара, в Клецком регионе хлеборобы также перешли экватор. Здесь урожайность чуть меньше – 49 центнеров с гектара. Замыкают тройку лидеров Дзержинские аграрии.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет. В Минской области убрано 32% всех площадей-1

Аграрии хорошо знают, что день год кормит. Задача дзержинских – убрать более 17 тысяч гектаров зерновых. Ставку сделали на озимую пшеницу и рапс. Культуры прибыльные и перспективные. Под них отвели 60 % площадей.

Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет. В Минской области убрано 32% всех площадей-4

Только солнышко взошло – комбайны сразу в поле. Это хозяйство «Крутогорье-Петковичи». Здесь все внимание сейчас озимому ячменю. Под культуру отвели 295 гектаров. В следующем сезоне площади увеличат. Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет.

Техника в поле, топлива хватает, с кадрами проблем нет. В Минской области убрано 32% всех площадей-7

Наталья Клеренкова, главный агроном сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
У нас посеяно 3 010 гектаров озимых зерновых, 1 811 яровых, плюс 90гектар озимого рапса. На данный момент мы уже убрали 26 %.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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