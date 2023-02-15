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Луцкий о боевых действиях в Афганистане: мы не просто отстаивали интересы большой страны, но и всего мира

15 февраля 2023 12:14
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Новости Беларуси. 15 февраля 1989-го завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в Беларуси вспоминают подвиг воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они как никто другой знают, насколько хрупок мир. Совсем молодыми нынешние ветераны отправились выполнять долг.

Луцкий о боевых действиях в Афганистане: мы не просто отстаивали интересы большой страны, но и всего мира-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Тогда мы не просто отстаивали интересы большой страны. Мы тогда отстаивали интересы мира. Кроме всего прочего, мы не просто зашли туда с какими-то инвестициями, как сейчас это делают США и их сторонники. Я называю это инвестиции смерти. Мы видим, что происходит в Украине. В то время мы зашли туда не только с воинами, мы пришли туда с врачами, учителями. Мы помогали строить страну.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов. Подробнее здесь.

Луцкий о боевых действиях в Афганистане: мы не просто отстаивали интересы большой страны, но и всего мира-4

Современный мир заставляет нас по-другому посмотреть на то, что происходило более 30 лет назад. Участники боевых действий в Афганистане сделали невозможное: отвели террористическую угрозу со стороны агрессивно настроенных исламистов, уберегли от нее прежде всего среднеазиатские республики, на десятилетия притормозили развитие наркобизнеса. Сегодня именно они живые свидетели ужасов войны и могут предупредить молодое поколение.

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# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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