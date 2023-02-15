Луцкий о боевых действиях в Афганистане: мы не просто отстаивали интересы большой страны, но и всего мира

Новости Беларуси. 15 февраля 1989-го завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в Беларуси вспоминают подвиг воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они как никто другой знают, насколько хрупок мир. Совсем молодыми нынешние ветераны отправились выполнять долг.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Тогда мы не просто отстаивали интересы большой страны. Мы тогда отстаивали интересы мира. Кроме всего прочего, мы не просто зашли туда с какими-то инвестициями, как сейчас это делают США и их сторонники. Я называю это инвестиции смерти. Мы видим, что происходит в Украине. В то время мы зашли туда не только с воинами, мы пришли туда с врачами, учителями. Мы помогали строить страну.