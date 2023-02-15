Валентин Сукало: мы много работаем над цифровизацией судебной системы, но судью не заменит искусственный интеллект

Опыт становления белорусской модели правосудия вызывает интерес за рубежом. Об этом говорит активность, которую проявили представители юридической элиты на площадке международной научно-практической конференции «Белорусское правосудие: исторический опыт и современность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней участвуют, в том числе онлайн, около 200 человек. В их числе судьи из стран ЕАЭС и СНГ.

Наибольший интерес – к обсуждению постсоветского периода развития правосудия. В Верховном суде Беларуси уверенно заявляют: справедливость как главный символ отечественного правосудия должна стать принципом государственности. И он сейчас востребован в нашем обществе.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Мы очень много работаем сейчас над цифровизацией судебной системы. Это тоже современная такая тенденция. Изучаем опыт наших коллег и друзей, но слепо не копируем. Считаем, что можно внедрять электронное судопроизводство, но нельзя заменить электронное правосудие, то есть можно искусственный интеллект внедрять до определенного момента правосудия, потому что все равно фигуру судьи не заменит никакой искусственный интеллект. Здесь все-таки нужен какой-то и эмоциональный подход, эмоциональная оценка, когда искусственный интеллект такого лишен.