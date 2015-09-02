Республиканские соревнования сотрудников патрульно-постовой службы милиции и ОМОНа проходят в «Раубичах»

Новости Беларуси. Олимпиада для стражей правопорядка. Минская область принимает республиканские соревнования сотрудников патрульно-постовой службы милиции и ОМОНа. Торжественная церемония открытия прошла у подножие Кургана Славы. Успехов лучшим представителям опасной профессии пожелали руководство Министерства внутренних дел и облисполкома. Ярким моментом стало показательное выступление парашютистов.

Сотрудники патрульно-постовой службы милиции и ОМОНа охраняют покой на улицах городов страны. И соревнования должны еще лучше усовершенствовать профессионализм правоохранителей.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности:

Самая главная оценка для нас, конкретно для наружных служб (это, в частности, патрульно-постовая служба и милиция, отряды милиции особого назначения), основная объективная оценка – это прежде всего мнение граждан.

Соревнования проходят в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

За звание лучших и главный приз (служебный автомобиль) борются 7 команд из столицы и всех регионов страны.

Милиционеры должны показать отличную профессиональную подготовку. Финальным испытанием станет полоса препятствий. К ответственным соревнованиям милиционеры подготовились достойно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Василенко, заместитель командира отряда милиции специального назначения УВД Могилевского облисполкома:

Сотрудник милиции всегда готовится ко всему и ежедневно. Но, тем не менее, усиленные тренировки были начаты задолго, буквально за четыре месяца была отобрана команда, два состава. Лучших мы привезли на минскую землю. Настроение, конечно, боевое. Постараемся как-то выступить достойно, чтобы наша могилевская земля тоже оставила свой след на Минщине. И, конечно, удачи нашим конкурентам в честной борьбе, но, тем не менее, мы претендуем тоже на призовые места.