Новости Беларуси. 2 сентября в Брестскую и Могилевскую области отправились два десятка автобусов для учеников из сельской местности. Такой подарок к началу учебного года сделал Банк развития. Вот уже третий год это финансовое учреждений по поручению Президента курирует социальную госпрограмму «Школьный автобус». За несколько лет 130 школ обзавелись собственным транспортом.

Два года по проселочным дорогам Надежда Никонова доставляет детвору на занятия. Говорит, в день приходится выполнять по пять рейсов. А с появлением этих железных коней с новыми мощными двигателями возить ребят будет только в удовольствие.

Надежда Никонова, водитель школьного автобуса:

С этим двигателем, я считаю, уже водители будут спокойны. В количестве топлива меньше расход. Нам главное, чтобы был комфорт, тепло для детей.

Новый транспорт для маленьких пассажиров начинен по последнему слову техники. Это мультимедийное оборудование для просмотра учебных материалов и, конечно же, мультиков. Каждая машина оснащена видеорегистратором. Для удобного спуска – специальная подножка. Но на первом месте, конечно же, безопасность ребят.

К школьным автобусам требования особые: все места должны быть сидячие, расположены по ходу движения, по краям – обязательно подлокотники, и, естественно, ремень безопасности.

Программа Банка развития под кодовым названием «Школьный автобус» стартовала в 2013 году. За это время в регионы поставлено около 130 машин.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы планируем покупать не менее 60 автобусов каждый год. По заявкам областей мы в следующем году опять закажем автобусы для детей с ограниченными возможностями.

Если эти модели только адаптированы под школьные, то в будущем на «МАЗе» планируют создать специальный автобус, предназначенный именно для сельского бездорожья. Кроме того, идет активная работа на экспорт. Заказ на первую партию – 20 машин для российских школьников – уже есть.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Главный наш рынок – российский, страны СНГ. И мы понимаем, что там условия с дорогами не лучшие. Для этих условий эксплуатации нужен все-таки автобус повышенной проходимости.

В агрогородке Азделино новенький автобус уже получили. Транспорт современный, но главное, что новый, ведь прежний автобус тоже соответствовал всем стандартам, только вот 17 лет использования основательно подорвали силы «старичка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Быковцева, директор ГУО «Азделинская детский сад - базовая школа»:

Детки доставляются оперативно, быстро, без проблем. Мы надеемся, что морозы нам не страшны.

С поездки на новом транспорте начали учебный год 40 учащихся Азделинской детского сада - базовой школы. Каждому из этих малышей до дома около 5 километров пути. Это расстояние они с комфортом преодолевают за считанные минуты.