За полгода посетили 38,5 тыс. квартир. Рассказываем, как пожарная служба МЧС работает по профилактике
Не наказать, а объяснить и предупредить – таков девиз спасателей. Наши корреспонденты отправились в рейд.
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Помощь придет незамедлительно и даже в самой экстренной ситуации, будь то дорожно-транспортное происшествие или возгорание жилого дома. Все это благодаря тяжелому и самоотверженному труду работников МЧС. Накануне сотрудники пожарной службы одного из мощных подразделений отметили 171-ю годовщину со дня основания. 25 июля 1853 года была создана первая пожарная команда в Беларуси. Примерно в это же время специализированные отряды начали образовываться и в других городах.
Элла Маркевич, корреспондент:
Пожары издревле на любой земле считались одним из самых больших несчастий. Во время отсутствия знаний и навыков по их тушению выгорали целые поселения и гектары лесов. Сегодня же благодаря развитию технологий и накопленному опыту нам удается более эффективно бороться с огненной стихией. И большую роль в этом играет пожарная служба МЧС.
Особое внимание в работе пожарной службы МЧС – профилактической деятельности. Сотрудники регулярно проводят рейды по жилым домам, активно работая на предупреждение чрезвычайных ситуаций. В ходе таких мероприятий спасатели проводят разъяснительные беседы с жильцами, подчеркивая важность соблюдения правил пожарной безопасности. Только за первые шесть месяцев текущего года в столице было посещено свыше 38,5 тысячи жилых домовладений и квартир. Это на 19 % больше, чем в 2023 году.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В том числе почти 18 тысяч домовладений граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Это одинокие, одиноко проживающие люди, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, а также семьи, где дети могут находиться в социально опасном положении. Особое внимание уделяется таким категориям граждан, они наиболее подвержены рискам возникновения происшествий, поэтому мы держим на контроле этих людей и постоянно находимся у них в гостях, чтобы объяснить, напомнить, рассказать, подсказать.