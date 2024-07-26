За полгода посетили 38,5 тыс. квартир. Рассказываем, как пожарная служба МЧС работает по профилактике

Не наказать, а объяснить и предупредить – таков девиз спасателей. Наши корреспонденты отправились в рейд. Подробности в сюжете. Помощь придет незамедлительно и даже в самой экстренной ситуации, будь то дорожно-транспортное происшествие или возгорание жилого дома. Все это благодаря тяжелому и самоотверженному труду работников МЧС. Накануне сотрудники пожарной службы одного из мощных подразделений отметили 171-ю годовщину со дня основания. 25 июля 1853 года была создана первая пожарная команда в Беларуси. Примерно в это же время специализированные отряды начали образовываться и в других городах.

Элла Маркевич, корреспондент:

Пожары издревле на любой земле считались одним из самых больших несчастий. Во время отсутствия знаний и навыков по их тушению выгорали целые поселения и гектары лесов. Сегодня же благодаря развитию технологий и накопленному опыту нам удается более эффективно бороться с огненной стихией. И большую роль в этом играет пожарная служба МЧС.

Особое внимание в работе пожарной службы МЧС – профилактической деятельности. Сотрудники регулярно проводят рейды по жилым домам, активно работая на предупреждение чрезвычайных ситуаций. В ходе таких мероприятий спасатели проводят разъяснительные беседы с жильцами, подчеркивая важность соблюдения правил пожарной безопасности. Только за первые шесть месяцев текущего года в столице было посещено свыше 38,5 тысячи жилых домовладений и квартир. Это на 19 % больше, чем в 2023 году.