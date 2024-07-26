КГК организовал выездной семинар-совещание для представителей сельхозотрасли

Не наказать, а помочь в поиске решений проблемы. По такому пути пошел Комитет государственного контроля и организовал выездной семинар-совещание для представителей сельхозотрасли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания животноводство. Там не скрывают: есть камни преткновения, глава государства не раз акцентировал на них внимание аграриев. Чтобы поручения Президента были выполнены – учеба у лучших. Репортаж Галины Буро.

Молочно-товарный комплекс «Дубовцы» – лучший на племзаводе «Россь». Буренки, словно с конкурса красоты, к тому же, щедры на молоко: ежедневно дают более 30 тонн сорта экстра, не каждое хозяйство похвастается таким показателем. Но так было не всегда. Потребовался хозяйский подход.

Галина Буро, корреспондент:

Еще 10 лет назад это была старая ферма на 500 голов дойного стада, но коровники оставались добротными, сносить их смысла не было, потому к ним достроили современные здания, грамотно и эффективно организовали работу. Поголовье увеличили до 1 200, а надой вырос почти в 2,5 раза.

Цель для руководителя – утроить цифру десятилетней давности. И стране хорошо – молоко свое, и племзаводу прибыль.

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Практически в каждой второй организации мы устанавливаем факты несоблюдения технологий, наличия проблем. На сегодняшний день имеется не совсем хорошая тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота. Вопросы, связанные с выходом телят на 100 коров, это вопросы, связанные с соблюдением технологии кормления и содержания.

Чтобы поручения Президента результативно выполнялись, Комитет госконтроля инициировал выездной семинар-совещание для представителей сельхозотрасли страны. Изучить успешный опыт хозяйств Волковысского и Щучинского районов, обменяться мнениями и что-то взять себе на карандаш.

Вадим Волович, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области:

Для Витебской области, как и для ряда других областей, эта тема наиболее актуальная. У нас за последние годы сокращается поголовье скота, поэтому есть чему поучиться, очень полезно.