«Материал будущего» – студентов физического факультета БГУ обучат получать графен

Учить студентов получать материал будущего. Это стало возможно с новой лабораторией на физическом факультете БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная установка с Институтом ядерных проблем. Она заработает с учебного года. А пока нашей съемочной группе одной из первых показали, как будут вырабатывать тот самый графен. Об этом материале и его перспективности для белорусской промышленности – Арина Попова.

Чтобы добиться графена, нужно 3 часа работы и контроль за постоянно изменяющимися параметрами. В камеру с металлической фольгой подают специальный газ. Из-за высоких температур он и формирует графен. Это очень тонкий слой частиц. Они составляют сетку похожую на пчелиный улей. Из-за такого расположения атомов графен очень прочный. Прочнее, чем такие же по составу, но разные по строению алмаз или графит.

Арина Попова, корреспондент:

Кстати, из графита обычного карандаша всего 20 лет назад удалось получить графен. Сейчас технологии производства разные, но неизменно одно – уникальные свойства. Если расположить массу слона сверху такого карандаша, а снизу графеновый лист – он не сломается.

При том, что его в прямом смысле пулей не пробьешь, это самый тонкий материал в мире, толщина в 1 атом. Потому из него и сделали подкладки этих курток с подогревом. Кстати, белорусского производства. А еще графен – прекрасный проводник электричества. Батареи из него совсем скоро могут делать для электрокаров и другой техники будущего.

Уже есть шесть программ лабораторных работ для физфаковцев БГУ. А в будущем планируют обучать и студентов других вузов. Они сами будут контролировать температуру, подачу газа и давление. К слову о последнем: в январе 2024 года создали национальный эталон его единицы измерения. Вообще, разработка эталонов и создание лаборатории входят в одну госпрограмму по обеспечению технологической безопасности.

Александр Бурак, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Мы провели работу по созданию национального эталона измерения единицы давления в вакууме, также мы провели работы по модернизации эталона, связанного с единицей Тесла. Мы проводим сопровождение этих эталонов и сличение их с международными эталонами. Нами в рамках этой программы будет выполнено 21 задание по созданию и модернизации существующих национальных эталонов Республики Беларусь.