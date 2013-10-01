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Лучших педагогов Минска традиционно наградили накануне Дня учителя

01 октября 2013 17:38
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Новости Беларуси. В предвкушении праздника. Лучших столичных педагогов уже традиционно наградили накануне Дня учителя. Лучшим из лучших объявили благодарность и вручили почетные грамоты. После официальной части учителей ждал праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады.

Сегодня в столице трудятся более 30 тысяч педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Так сложилось традиционно это вручение наград, благодарностей и Минского городского исполнительного комитета, и Министерства образования, и, безусловно, комитета по образованию Мингорисполкома. Это те люди, которые вкладывают и свои знания, и свою душу, и свое умение в подрастающее поколение.

# общество # Государственная политика в области образования # Мингорисполком # Государственная политика # Фотофакт # Михаил Мирончик

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