При отчете о 100-процентном подключении соцобъектов Гомельской области к отоплению, в некоторых школах ниже 15 градусов

Новости Беларуси. В Гомельской области отчитались о 100-процентном подключении социально-значимых объектов к отоплению. Как сообщили местные коммунальщики, подачу тепла в них начали еще 30 сентября. Но при этом выяснилось, что в десятках школ столбик термометра 1 октября так и не поднялся выше отметки в 15 градусов.

В Лопатинской средней школе сдавать куртки в гардероб дети не спешат. Да и учителя не настаивают. В самом теплом классе – плюс 15. Обещанного тепла здесь 1 октября так и не дождались.

Наталья Яромченко, директор Лопатинской средней школы:

Школа готова к 1 сентября как потребитель тепловой энергии. Подписан паспорт готовности. Хотелось бы, чтобы с ЖКХ спрашивали так же строго, как с нас управление образования.

Негодование учителей понятно: заставлять детей выводить прописи замерзающими пальцами, мягко говоря, непедагогично. И родители, и учителя в Лопатино все беды связывали прежде всего с незаконченным ремонтом поселковой теплотрассы. Какого же было удивление, когда оказалось, что коммуникации испытаны и готовы к эксплуатации. Но засыпать траншеи и завершить благоустройство по плану коммунальщики должны лишь к 15 октября.

Вячеслав Клещенко, начальник ремонтно-эксплуатационного цеха «Еремино» Гомельского райжилкомхоза:

У нас теплотрассы подключены к школе, садикам, жилым домам, то есть, если поступит распоряжение из райисполкома включить школу, то мы ее хоть сегодня включим. Утром поступило распоряжение включить только детские садики и объекты с постоянным пребыванием людей, то есть больницы и школы-интернаты.

От кого же ждать команды? Кто принял решение экономить на тепле для школ? В райисполкоме сослались на областных чиновников.

Ситуация сложилась, мягко сказать, неоднозначная. Существует распоряжение районного исполнительного комитета, основанное в свою очередь на письме Гомельского областного комитета. В соответствии с этим документом, наряду с другими социально значимыми объектами 1 октября должно было быть включено отопление и в школах. Однако этого не произошло. И не только в Гомельском районе, сообщили в программе .

Сигналы об отсутствии тепла в школах поступили еще по крайней мере из нескольких районов Гомельской области. Формулировка та же: «нет команды».

А тем временем глава областного ЖКХ отчитался о проделанной работе, заявив, что в регионе теплом полностью обеспечены сады, школы, поликлиники и другие соцучреждения.

Дмитрий Згурский, начальник Гомельского областного управления жилищно-коммунального хозяйства (в интервью БелТА):

Подачу тепла в них начали осуществлять со вчерашнего дня. Решение о подключении отопления в социальных учреждениях региона, которые являются потребителями 1-й категории, принято с учетом сложившихся неблагоприятных погодных условий.

Эту же информацию подтвердили и в телефонном разговоре. Кстати, в школах самого Гомеля действительно тепло.