Жизнь пенсионеров в Беларуси: компьютерные курсы, восточные танцы и выставки овощей

Новости Беларуси. День пожилого человека отмечают в Беларуси. К этому дню подготовлен ряд акций для пенсионеров. Так, в Минске они получили скидки на бытовые услуги. Дешевле обойдется ремонт обуви, стрижка и химчистка. Сегодня каждый пятый житель нашей страны в возрасте 60 лет и старше. Но большинство пожилых белорусов могут еще дать фору молодым – компьютер, песни, танцы, в том числе и восточные. И это далеко не полный список ежедневных занятий некоторых из них.

Мария Давыдовна в свои 80 кто такой «юзер» знает не понаслышке. В компьютерный клуб для людей «третьего» возраста ходит нечасто, но регулярно. Кстати, сюда – очередь. Запись на месяцы вперед. Работать с мышкой и клавиатурой учат бесплатно. В Интернет, говорит блокадница Ленинграда, еще выходить не научилась, но в сети компьютерных технологий уже попала.

Мария Ягодицына, пенсионерка:

Это надо, чтобы общаться с друзьями, с родственниками, с детьми, внуками.

У Зинаиды Владимировны мало того, что богатый урожай, еще и красивый. Пенсионерка – заядлый дачник. За лето у хозяйки – полные закрома грибов, ягод и овощей. Вот и на выставку принесла. Говорит, без дела сидеть не привыкла. А тут хоть польза. Не съедят, что, кстати, маловероятно, так посмотрят. В том числе и на практически купальский венок.

Зинаида Черновец, пенсионерка:

Из природного материала. Тот, который рос у меня на даче. Цветочки, клены.

А для этих пенсионеров старость не то, что в радость, а еще и в танцы. У участниц хореографического ансамбля «Дебют» пенсионные па далеко не в первый раз. Репетиции два раза в неделю. По несколько часов. Это сегодня танцы белорусские. В репертуаре – восточные и даже сальса. График выступлений плотный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ансамбль танца «Дебют»:

На неделю план, все у нас по часам. Нас ангажировать нужно заранее, за 10 дней.

В Беларуси каждый пятый – пенсионер. Но для самих виновников нынешнего праздника возраст не имеет значения. Разве что только души.