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Лучших медиков Минской области наградили в Узде

19 июня 2026 13:49
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Система здравоохранения Минской области направлена на улучшение качества медпомощи. Этому в том числе способствуют новые учреждения, инновационное оборудование и квалифицированные кадры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучших медиков Минской области наградили в Узде-2

Лучших накануне профессионального праздника отметили в Узде. Это врачи, медсестры, преподаватели медицинских колледжей. Как опытные специалисты с многолетним стажем, так и молодежь, успевшая проявить себя в различных направлениях. Всего более 60 человек.

Лучших медиков Минской области наградили в Узде-4

Алла Карпейчик, врач-офтальмолог Крупской центральной районной больницы:
Работаю уже пятый год. Очень нравится моя работа, очень нравится коллектив, пациенты. И очень нравится помогать людям видеть этот мир лучше. Прием у меня смешанный: и взрослый, и детское население Крупского района. Провожу также мелкие операции в своем кабинете: удаление инородных тел, инъекции.

Лучших медиков Минской области наградили в Узде-6

Александра Вариводская, главный врач Минского областного центра скорой медицинской помощи:
Наши достижения на протяжении последних 6 лет – это объединение всей службы скорой медицинской помощи Минской области, тем самым улучшение качества и доступности оказания скорой помощи бригадами. Это экстренная, незамедлительная госпитализация согласно профилю заболевания. Объединение с центром экстренной медицинской помощи позволило однозначно улучшить качество оказания помощи и направление областных республиканских специалистов для оказания высокотехнологичной помощи пациентам.

В системе здравоохранения центрального региона трудятся более 40 тысяч высококлассных специалистов. А уже сегодня названы лучшие медики республиканского конкурса «Врач года». Четыре представителя Минской области также отмечены наградами.

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# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения

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