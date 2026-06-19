Прямой эфир

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области

19 июня 2026 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состояние пострадавших при атаке беспилотника в Брянской области, доставленных на лечение в Минск, остается стабильным. Пациенты провели первую ночь в белорусских клиниках без ухудшений. Как сообщили в Минздраве, ситуация находится под круглосуточным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области-2

Юные пациенты сейчас проходят лечение в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. В учреждении сообщили, что ночь для детей прошла спокойно. 

В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области-4

Самый тяжелый пациент по-прежнему остается в отделении анестезиологии и реанимации. Сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог.

Помощь оказывают и взрослому пострадавшему. Его принял 432-й Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси. Мужчина тоже стабилен, врачи диагностируют состояние средней степени тяжести. Если показатели останутся в норме, сегодня пациента переведут из реанимации в палату профильного отделения. Белорусские медики задействовали все ресурсы для скорейшего выздоровления раненых.

# Министерство здравоохранения Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Узденский район
19 июня 2026 07:38

Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Узденский район

Делегация ОДКБ с рабочим визитом посетила пункт пропуска «Брузги»
19 июня 2026 07:14

Делегация ОДКБ с рабочим визитом посетила пункт пропуска «Брузги»

Международный турнир на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта проходит в Минске
19 июня 2026 06:58

Международный турнир на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта проходит в Минске