В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области

Состояние пострадавших при атаке беспилотника в Брянской области, доставленных на лечение в Минск, остается стабильным. Пациенты провели первую ночь в белорусских клиниках без ухудшений. Как сообщили в Минздраве, ситуация находится под круглосуточным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные пациенты сейчас проходят лечение в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. В учреждении сообщили, что ночь для детей прошла спокойно.

Самый тяжелый пациент по-прежнему остается в отделении анестезиологии и реанимации. Сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог.

Помощь оказывают и взрослому пострадавшему. Его принял 432-й Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Беларуси. Мужчина тоже стабилен, врачи диагностируют состояние средней степени тяжести. Если показатели останутся в норме, сегодня пациента переведут из реанимации в палату профильного отделения. Белорусские медики задействовали все ресурсы для скорейшего выздоровления раненых.