«Единственный путь – договариваться!» Психолог проанализировала интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Теряя фундаментальное ощущение безопасности, человек находится в бесконечном стрессе, смятении, подвержен наплывам паники и агрессии. Острый дефицит самых базисных потребностей губительно сказывается на качестве жизни. В таких условиях человек начинает ценить то, что когда-то казалось чем-то незыблемым и обычным. «Хочется жить в спокойном мире и в красивой стране, где можно и работать, и находить время для отдыха», – подчеркнул Президент Беларуси в начале всего интервью.

Алена Дзиодзина, психолог: На прошлой неделе Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Стоит отметить, что речь идет о политическо-новостной платформе с вещанием на ближневосточную аудиторию. Если говорить о содержании самого диалога с интервьюером, то Президент Беларуси предлагает поразмышлять на самые злободновневные темы. Увы, но в данный момент это войны, борьба стран за влияние в мире и что самое сложное – это утрата жизней. Подобные события всегда отзываются в обществе состоянием психологического напряжения как на тех территориях, где воюют, так и там, кто находится близко.

Если говорить о содержании самого интервью, то в определенной степени оно выступает в качестве обращения как к мировым лидерами, так и общественности. Каждый услышит то, что ему адресовано. Политиков он побуждает отрефлексировать, как вовлеченность в глобальные мировые конфликты влияют на внутреннюю ситуацию в их государствах, насколько страдает их население и что это значительный шаг назад для развития каждой из стран, кто подключается к этим военным сценариям.

Стремление к конкуренции – это нормально, однако в случае очевидных и деструктивных способов поделить власть, важно искать способы перестроиться. Тем более, как мы видим на опыте современной истории, нередко в военных конфликтах заинтересованы больше те, кто не включен в военные действия напрямую. Пока сильные истощаются, выгодополучатели от войны получают вторичные выгоды. Разумеется, что выгодополучатели будут продолжать саботировать мирное завершение войн в то время, как прямым участникам военных конфликтов необходимо включать голову.

В первую очередь Александр Лукашенко обращает внимание, что военного решения ни в Украине, ни на Ближнем Востоке нет, но зато есть потери людей. И цена за неготовность стран к перемирию – это жизни вообще-то.

«Ну вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена», – прокомментировал Александр Лукашенко ближневосточный конфликт. Очевидно, что в данном случае есть один единственный путь – договариваться! В то время, как формы противодействия в формате «назло друг другу» способствует лишь потерям не только с обеих сторон, но и глобально.

О чем в интервью Александра Лукашенко было бы важно услышать обществу? Например то, что мы склонны оценивать ситуацию по эмоциям, и это нередко мешает нам замечать первопричины глобальных конфликтов, зачастую создает ощущение тупика и в силу уже человеческой психологии не дает осознать, что война конечна. В то время, как выход есть, и он лежит через мирные соглашения. Политикам просто нужно хотеть и уметь договариваться.