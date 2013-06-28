Лучшие выпускники вузов Беларуси возложили цветы к монументу Победы и почтили память погибших воинов в ВОВ

Новости Беларуси. Лучшие выпускники вузов Беларуси возложили 28 июня цветы к монументу Победы и почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне.

В Минске 28 июня пройдет традиционный республиканский бал выпускников вузов. На торжество приглашены самые талантливые и успешные молодые люди. Это победители Олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Исламова, выпускница Витебского государственного технологического университета:

Образование в Беларуси очень хорошее, на уровне, качественное. Я уже нашла работу. Это не проблема для молодого специалиста.

Артем Хвалько, выпускник Белорусского государственного университета физической культуры:

Закончил университет. Очень благодарен всем преподавателям, всем, кто мне помогал учиться. Я горжусь очень сильно своим образованием.

Ксения Шингирей, выпускница Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Я закончила Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Это очень почетно, так как, я считаю, что профессия спасателя – это не только престижная, но и важная профессия вообще в жизни всей страны. Так как чрезвычайные ситуации случались, я надеюсь, что они, конечно, будут меньше случаться, но всегда нужно нашу страну выручать, помогать и стремиться, чтобы она стала еще лучше и красивей.