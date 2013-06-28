28 июня в Военной академии Беларуси состоялся выпуск слушателей факультета Генерального штаба Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Военные кадры высшего звена. 28 июня в Военной академии Беларуси состоялся очередной выпуск слушателей факультета Генерального штаба Вооруженных Сил. Дипломы специалистов в области государственного и военного управления получили 20 офицеров. Четыре из них удостоены золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу же после вручения дипломов – гимны двух стран: белорусский, затем казахстанский. Уже в четвертый раз офицеры азиатской республики в строю выпускников факультета Генштаба.

Кайрат Даутов, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил УО «Военная академия Республики Беларусь» (Казахстан):

Как я сказал, верность родине – это немалый звук. Я хочу привести следующие стихи известного белорусского поэта Якуба Колоса – «Спадчына». «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Памiж сваiх i чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкi-сны, вясеннiя праталiны, і лесу шэлест верасны, і ў полi дуб апалены».