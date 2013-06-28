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ЦТ В Беларуси. 100 баллов по русскому языку получили 39 человек, по белорусскому – 6, биологии – 4

28 июня 2013 10:32
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Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси завершается. 28 июня будущие абитуриенты сдавали последнее централизованное тестирование по географии. Уже известны результаты большинства тестов. Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 39 человек, по белорусскому – 6, биологии – 4. Сейчас в Республиканском институте контроля знаний проходит проверка бланков ответов по математике, физике, обществоведению, истории Беларуси.

Для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине, есть резервный день – 4 июля, сообщили в программе Новости» 24 часа» на СТВ.

В целом вступительная компания, отмечают специалисты, проходит на высоком организационном уровне.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Была проведена очень серьезная работа с абитуриентами. Надо сказать, они в целом строго соблюдали установленный порядок, поэтому можно смело сказать, что этап приемной кампании, связанный с тестированием, был организован, несмотря на жаркую погоду, так, чтобы абитуриенты смогли проявить свои хорошие знания. Первые результаты в пределах того, что мы ожидали.

# общество # Сергей Маскевич # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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