Первая репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

Новости Беларуси. 27 июня прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости. 3 июля праздник начнется парадом войск минского гарнизона и театрализованным молодежно-спортивным шествием. Откроют парад по традиции суворовцы-барабанщики.

Всего в пешей колонне пройдут 13 тысяч человек. В механизированной колонне первой у стелы «Минск – город-герой» проследует легендарная техника Великой Отечественной: танки Т-34, БТ-7 и самоходная установка СУ-100. За ними на проспект выйдут мощные бронированные машины, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Общая протяженность парадного расчета техники составляет порядка 2 километров.

В небе появится авиаэскдрилья: истребители, штурмовики и вертолеты.

По традиции, обещает удивить минчан и гостей столицы рота почетного караула. Военнослужащие подготовили новые элементы плац-концерта. Посмотреть на первую масштабную репетицию парада традиционно пришли сотни минчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трех тысяч военнослужащих, 30 воздушных судов, ретро- и современная техника. Парад в День Независимости готовит много зрелищных сюрпризов. Некоторые из них минчане уже смогли увидеть — на репетиции, которая состоялась минувшей ночью в Минске.

Несколько месяцев подготовки и бессонные ночи. Все для того, чтобы добиться чеканного шага и четкого барабанного перебоя.

Игорь Кардаш, суворовец:

Самое сложное - выучить барабанный перебой, ну и далее строевой шаг. Строевая подготовка — самый главный критерий отбора на парад. Второй раз принимаю участие в параде. Очень нравится, очень ответственно, чувствую гордость за свою страну. Это очень тяжело, много сил на это уходит.

В пешей колонне пройдут и российские десантники. Военнослужащие Псковской десантно-штурмовой дивизии уже в третий раз принимают участие в параде 3 июля. История этого полка неразрывно связана с нашей страной.

Алексей Водопьянов, участник парада (Россия):

Весь парадный расчет горд тем, что мы сегодня находимся в Беларуси, рады представлять наше соединение в дружественном нам государстве. В свое время наша дивизия освобождала Барановичи, воевала за эту землю.

Российские десантники только 27 июня прибыли в Беларусь, и прямо с корабля на бал - попали на репетицию парада.

Алексей Водопьянов, участник парада (Россия):

Там мы, конечно, провели достаточно большую подготовку к параду, проделали колоссальную работу. Сейчас первый раз вышли сюда. Но десантники в любом месте любые задачи готовы выполнять.

Еще никогда в параде не принимало участие так много ретро-техники времен Великой Отечественной войны. Здесь впервые можно будет увидеть легендарный ИС-2 — самый мощный танк, который принимал участие в военных действиях.

Также впервые зрители увидят послевоенную технику — танки Т-44 и ПТ-76. Парадный расчет растянется почти на два километра.

Репетиция парада собрала немало зрителей. Малыши восхищенно наблюдали за танками, артиллерийскими установками и зенитно-ракетными комплексами. Но с особенным интересом зрители смотрели за выступлением роты почетного караула.

Участникам парада предстоит еще одна бессонная ночь. 29 июня в Минске пройдет генеральная репетиция, где все военнослужащие предстанут уже в парадной форме.