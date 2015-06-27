Лучшие студенты-выпускники Беларуси вместе с президентом прошли по красной ковровой дорожке

А в Минске – ароматы женских духов, шелест бальных платьев и бритвенные стрелки на брюках кавалеров. Во Дворце Независимости под занавес недели состоялся бал выпускников высших учебных заведений страны! Президент Лукашенко принял участие в этом душевном торжестве.

Заветное приглашение на главный бал выпускников получили 253 студента. Лучшие из лучших со всей страны. Это их звездный час. И как истинным звёздам самое время дефилировать под фанфары по красной ковровой дорожке.

Такой многогранностью здесь может похвастаться едва ли не каждый. Они успевают проявлять себя в самых разных сферах – писать научные труды по экономике и одновременно заканчивать музыкальные школы. А про нехватку времени отвечают модным словом «тайм-менеджмент». Само собой, далеко идущие карьерные планы многие уже построили.

Ирина Мартинкевич, выпускница Белорусского национального технического университета:

Я все равно остаюсь в университете, поэтому для меня это только новая ступенька в БНТУ. Наверное, на нас должны ровнять будущие студенты, которые тоже могут здесь оказаться. Для них это должно быть одной из целей.

Дарья Тригубова, выпускница Минского государственного лингвистического университета:

Это замечательный способ сказать спасибо ученикам за хорошую учебу. А в первую очередь, это большая радость, новое достижение, новое открытие.

Главное, чтобы не остыли в этих горящих сердцах любовь к знаниям и стремление развиваться. От молодого поколения зависит и будущее страны, подчеркнул, обращаясь к выпускникам президент, а государство в свою очередь будет поддерживать молодые таланты. И особенно символично, что в Год молодёжи бал впервые прошел во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы имели возможность приобрести самые современные знания и полезные умения. Вы получили высшее образование. Государство заботится о том, чтобы каждому из вас было гарантировано рабочее место. А это очень важно для человека — чувствовать себя нужным. Но получение диплома – только первый шаг в становлении настоящего специалиста. Я надеюсь, вы сумеете пронести через всю жизнь искреннюю любовь к знаниям, тягу к самообразованию и уважение к своим наставникам.

Благодарности из рук президента получили 23 преподавателя и студента, после чего выпускники произнесли клятву на верность Родине. В знак преемственности поколений — передача Светоча знаний от выпускников первокурсникам. И, наконец, студенческий гимн.

Последние шаги между студенческим прошлым и взрослым будущим. От этого и радостно, и волнительно. Уже в теплой неформальной обстановке Александр Лукашенко произнес напутственные слова выпускникам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы – люди свободные. Мы живем в свободной, независимой стране. Никто нас строем не водит на работу. Проезжая по кольцевой дороге недавно поздно вечером «Тростенец», я обратил внимание, что в лесочке у кольцевой дороги везде много людей и особенно женщин с детскими колясками. Подумал, что если женщина со своей маленькой наследницей сегодня может выйти с коляской и свободно гулять в лесу, значит мы чего-то стоим. Значит, мы создали – может не без ошибок, может быть еще не совсем то, что нам хотелось бы – свою страну, где мы будем растить своих детей, обучать их, учить жизни. И это все – наша Родина.

И какой же бал без вальса! Их уже ждут первые рабочие места, а совсем скоро закружит круговорот профессиональных будней. Но этот грандиозный выпускной придаст такой нужной уверенности в силах и уж точно запомнится на всю жизнь.