Глава администрации Фрунзенского района – об инфраструктуре новых и старых кварталов и диалоге с гражданами

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ глава администрации Фрунзенского района Борис Васильев. И, конечно же, разговор пойдет об одном из больших районов большого города.

Фрунзенский район не только один из больших, но и один из «взрослых». Совсем скоро ему исполнится ни много ни мало 65! Прекрасный повод поговорить о достижениях и перспективах. Какую роль сегодня он играет в жизни города?

Какие планы по строительству жилья?

Что с инфраструктурой рядом с новостройками? Новоселы иногда сетуют на то, что приходится ждать, когда в районе появится детский сад, школа, магазины и поликлиники. Это проблемный момент. Как он решается? И как организовывается в новых микрорайонах автобусные маршруты?

Что касается обжитых районов, то будут ли там появляться новые объекты?

Когда планируется развитие района, учитываются пожелание жителей?

Как налажен диалог с жителями?

Они предпочитают лично пообщаться с вами или все-таки набирает популярность электронные обращения? С какими проблемами и вопросами к вам приходят люди?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в сегодняшнем выпуске программы «Большой город» на СТВ! А если у вас есть любопытная информация и вы готовы предложить интересную тему –звоните !