ЭКСПО-2015: Аромат белорусских драников объял всю планету – от Италии до Индонезии

А теперь из Латинской Америки перенесемся в Европу. Кстати говоря, жителей обеих Америк, но в большей степени – Южной, не оторвать от телевизоров – футбольные матчи Кубка Америки приковывают внимание. Европейцы тоже, конечно, подсматривают интереснейшие игры. Это почти половина чемпионата мира. Такая преамбула лишь для того, чтобы объяснить масштабность европейского фэста, на который мы сейчас перенесемся.

Всемирная выставка в Милане сравнима в коммерции с чемпионат мира по футболу в спорте. И Беларусь на ЭКСПО в Милане выступает гораздо увереннее, чем в футболе.

Юрий Козиятко:

С нами на связи наш специальный корреспондент Игорь Позняк. У него – все подробности. Игорь, здравствуйте!

Игорь Позняк, специальный корреспондент:

Добрый вечер! Я знаю, Вы несколько дней назад вернулись из Эквадора, но и у нас здесь, в Милане на ЭКСПО, тоже есть отличная возможность посетить эту страну. Эквадорский павильон сейчас находится у меня за спиной. Это один из самых красочных и, я бы сказал, темпераментных мест на ЭКСПО, что, впрочем, отражает характер эквадорцев, которые просто до мозга кости патриоты своей страны. Нам только что буквально взахлеб рассказывали о своей главной достопримечательности – экваторе, который делит страну примерно пополам. Так вот здесь, на ЭКСПО, сделать это сакральное движение – шагнуть из южного полушария в северное и обратно может абсолютно каждый. А чтобы это путешествие запомнилось всерьез и надолго, здесь предлагают надеть вот такие синие лапки. Это точная копия лап знаменитой голубоногой олуши – одного из символов Эквадора. Теперь такие лапки есть и у меня.

Что касается сравнения с Олимпиадой, то доля истины в этом, конечно, есть. Всемирную выставку совершенно официально признают третьим по значимости событием планетарного масштаба после Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Поэтому ЭКСПО – отличная площадка для создания имиджа страны и, если хотите, национальной репутации. А потому каждая страна пытается привезти сюда самое дорогое. Я бы сравнил ЭКСПО с эдакими смотринами – задача каждого государства запомниться всерьез и надолго. А те, кого и так хорошо знают, пытаются ломать стереотипы. В безусловном выигрыше остаются миллионы туристов, которые прилетели в Милан, чтобы буквальном за несколько дней обойти пешком всю планету.

Посетители ЭКСПО-2015:

Мы были в Казахстане, Малайзии, Соединенном королевстве. ЭКСПО – это возможность путешествовать практически не сходя с места. Тут весь мир у твоих ног.

Мы обошли европейские павильоны, где представлен шоколад – французский, бельгийский, швейцарский, побывали у китайцев.

Игорь Позняк, специальный корреспондент:

А еще ЭКСПО – это, я бы сказал, идеальное будущее. Путешествовать здесь можно, в буквальном смысле слова, гуляя. Здесь нет ни границ, ни горячих точек, ни межнациональных конфликтов. А еще здесь пытаются сказать друг другу просто доброе слово или помочь. Все помнят, конечно же, недавнее землетрясение в Непале. Кстати, из-за трагедии эта страна так и не смогла достроить собственный павильон на ЭКСПО. Так вот здесь многие туристы совершенно искренне оставляют кто несколько центов, а кто и десятки евро в помощь пострадавшим непальцам.

Посетитель ЭКСПО-2015:

Это катастрофа всечеловеческого масштаба. Мы должны помогать не только деньгами – вещами, конечно, и морально поддержать.

Игорь Позняк, специальный корреспондент:

Уголок Беларуси – одно из самых зеленых мест на ЭКСПО. Кстати, экологичность – главное требование всемирной выставки. Здесь мы демонстрируем наши богатства – воду, хлеб и соль. Кстати, соль здесь абсолютно настоящая из полукилометровой глубины солигорской шахты. И многие туристы пытаются попробовать ее на язык, чтобы лично убедиться, что это не муляж.

Посетители ЭКСПО-2015:

Павильон Беларуси просто прекрасен! Я много знаю про вашу страну – зубры большие, леса, дети белорусские к нам приезжают, от Чернобыля пострадавшие.

Я теперь больше знаю о Беларуси. Раньше я не слыхал почти ничего практически. Это очень радушный восточноевропейский народ, очень гостеприимный. Беларусь является эдаким мостом, которая связывает западную и восточную Европу. Костюмы национальные у вас красочные.

Игорь Позняк, специальный корреспондент:

И, конечно же, знаменитые драники – с красной икрой и сметаной. Когда их жарят, запах доходит даже до Индонезии – это самая дальняя страна на ЭКСПО. А в соседнюю Литву, которая здесь, кстати, тоже граничит с Беларусью, еще никто голодным не ушел. Такая вот «картина мира».

Юрий Козиятко:

Спасибо, Игорь! Из такого вот Милана с ароматами драников Игорь Позняк.