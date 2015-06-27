Футболист Кержаков женился на дочери сенатора

Новости России. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков и дочь сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурге Вадима Тюльпанова Милана официально вступили в брак.



Отношения этой пары развивались на фоне громкого расставания футболиста и его бывшей гражданской супруги, матери его сына.







Александр и Милана не скрывали своих отношений. Милана регулярно публиковала совместные фотографии на своих страницах в социальных сетях. Александр в интервью изданию HELLO! рассказывал, что Милана понравилась с первой встречи, а ее телефон он позже разыскал через знакомых. Кержаков боялся, что Милана неправильно воспримет то, что пишут в прессе про его бракоразводный процесс.





Все кружки дома тоже, судя по всему, будут подлежать замене. Так Милана подписала этот снимок в Instagram

Александр Кержаков, футболист:

Впервые я увидел Милану в 2012 году, мы вместе летели в самолете, я был с родителями и дочкой, Милана – со своей семьей. Она тогда мне очень понравилась, но подходить я не стал, ситуация не располагала. Наши пути разошлись. Познакомились мы прошлым летом, я нашел ее номер телефона через своих знакомых и предложил ей встретиться. Надо сказать, Милана нисколько не изменилась с момента нашей встречи в самолете – такая же милая и симпатичная девушка. Из того, что мне нравится в ней особенно, – это, как ни странно, ее рост: она совсем не высокая, и, когда я впервые ее увидел без каблуков, был обрадован этим обстоятельством.





Как сообщают российские издания, торжество прошло в уютном семейном кругу. На свадьбу приглашены, не много не мало 10 гостей. Александр Кержаков о семье, карьере и жизненных принципах в проекте ctv.by «Чемпионат мира по футболу в Бразилии».

В прошлом году Милана закончила факультет международной журналистики СПБГУ. Сейчас она помогает благотворительному фонду Александра Кержакова «Звезды Детям».







Для Александра Кержакова это второй брак. В первый раз его избранницей стала Мария Голова. Они поженились 19 февраля 2005 года. Через год у пары родилась дочь Даша. Спустя пять лет Кержаков развелся с женой. К слову, Мария до сих пор носит фамилию бывшего мужа.