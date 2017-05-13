Жители Мозыря активно протестуют против сдачи в аренду 100-километрового участка Припяти
Новости Беларуси. Такой звонок поступил на горячую линию СТВ. Люди считают,
что вся река в окрестностях крупнейшего районного центра страны окажется фактически закрыта для рыбаков-любителей.
Небольшой посёлок Балажевичи находится на живописном берегу Припяти. Говорят, что дети здесь раньше учатся плавать и ловить рыбу, чем ходить и говорить. Встречать нашу съёмочную группу пришла чуть ли не вся деревня.
Людмила Артамцева, жительница деревни Балажевичи:
Если для нас, местных жителей, может быть льгота какая-то бесплатная, то для моих детей, которые приедут ко мне отдохнуть на выходные, для них это все будет платно.
Татьяна Ястремская, жительница деревни Балажевичи:
У нас у некоторых немного, но есть скот, который нам надо чем-то кормить. Элементарно, выпас скота. Где мне его производить?
Сельчан поддержали горожане.
В Мозыре против аренды реки активно выступили рыбаки-любители.
Дмитрий Богачёв, рыбак:
Этот участок реки – 91 километр, остался последним. До этоог8о все арендованы. Нам есть, на че основываться.
Люди против промышленного лова и аренды реки. И дело не только в опыте соседей.
О том, что к прошлому арендатору были вопросы, подтверждают и в инспекции по охране животного и растительного мира. Но сразу добавляют:
как бы там ни было, у реки должен быть хозяин.
Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Закон соблюдается, местные органы власти действуют в строгом соответствии с законодательством. Что касается местных жителей, которые так ревностно к этому процессу относятся, я их понимаю – все любят реку Припять.
В местном райисполкоме заверяют: для жителей района Припять останется такой же доступной. Что касается промышленного лова – то здесь напомнили,
что помимо конкуренции для рыбаков-любителей, это ещё и главный поставщик речной рыбы на стол мозырян,
далёких от рыбалки.
Сергей Дылюк, заместитель председателя мозырского райисполкома:
Позиция райисполкома очень взвешенная. Все недостатки работы с предыдущим арендатором, при выборе нового арендатора, мы взвешенно к этому подходим Мы учитываем опыт прежнего арендатора.
Мы должны учитывать интересы всех слоев.
Оправдаются ли опасения сельчан, станет ясно совсем скоро. Аукцион-торги на право аренды участка реки и пойменных водоёмов состоится уже 22 мая. Победитель может стать хозяином Припяти сроком на 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.