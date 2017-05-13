Жители Мозыря активно протестуют против сдачи в аренду 100-километрового участка Припяти

Небольшой посёлок Балажевичи находится на живописном берегу Припяти. Говорят, что дети здесь раньше учатся плавать и ловить рыбу, чем ходить и говорить. Встречать нашу съёмочную группу пришла чуть ли не вся деревня.

что вся река в окрестностях крупнейшего районного центра страны окажется фактически закрыта для рыбаков-любителей.

Людмила Артамцева, жительница деревни Балажевичи : Если для нас, местных жителей, может быть льгота какая-то бесплатная, то для моих детей, которые приедут ко мне отдохнуть на выходные, для них это все будет платно.

Татьяна Ястремская, жительница деревни Балажевичи: У нас у некоторых немного, но есть скот, который нам надо чем-то кормить. Элементарно, выпас скота. Где мне его производить?

В Мозыре против аренды реки активно выступили рыбаки-любители.

Дмитрий Богачёв, рыбак:

Этот участок реки – 91 километр, остался последним. До этоог8о все арендованы. Нам есть, на че основываться.

Люди против промышленного лова и аренды реки. И дело не только в опыте соседей.



О том, что к прошлому арендатору были вопросы, подтверждают и в инспекции по охране животного и растительного мира. Но сразу добавляют:

как бы там ни было, у реки должен быть хозяин.

Владимир Логимахов, начальник Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Закон соблюдается, местные органы власти действуют в строгом соответствии с законодательством. Что касается местных жителей, которые так ревностно к этому процессу относятся, я их понимаю – все любят реку Припять.