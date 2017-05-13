Прямой эфир

Игорь Бузовский: на последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования

13 мая 2017 16:36
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Новости Беларуси. Сегодня горячих звонков от граждан ждали представители власти по всей Беларуси. Прямые телефонные линии – возможность получить совет,

решить бытовые вопросы или спорные ситуации.

Игорь Бузовский: на последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования-1

Тематика обращений, как в регионах, так и столице схожа. Это благоустройство дворовых территорий, ЖКХ, строительство. Такая форма общения помогает наладить диалог между людьми и чиновниками на местах.

Взять проблему на карандаш и оперативно отреагировать.

Игорь Бузовский: на последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования-4

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района  Минска:
На последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования на уровне даже людей, которые работают в постоянном контакте с жителями квартир, домов, отдельных организаций. Мы попытаемся совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь, разрабатываем пилотный проект социальных сетей. Для того, чтобы те вопросы, которые озвучивают,

чтобы их знало большее количество населения.

# общество # Государственная социальная политика # Игорь Бузовский

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