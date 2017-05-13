Игорь Бузовский: на последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования

Тематика обращений, как в регионах, так и столице схожа. Это благоустройство дворовых территорий, ЖКХ, строительство. Такая форма общения помогает наладить диалог между людьми и чиновниками на местах.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:

На последних прямых линиях очередной раз увидели недостаточность информирования на уровне даже людей, которые работают в постоянном контакте с жителями квартир, домов, отдельных организаций. Мы попытаемся совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь, разрабатываем пилотный проект социальных сетей. Для того, чтобы те вопросы, которые озвучивают,