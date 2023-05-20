Лучшие достижения военпрома Беларуси, Китая и России! Итоги международной выставки MILEX

Новости Беларуси. Говоря о безопасности государства, речь прежде всего идет про обороноспособность. Беларусь не собирается ввязываться в конфликты, но в случае агрессии, страна сумеет за себя постоять – это неоднократно подчеркивал наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обеспечения белорусской армии новейшими образцами вооружения и техники работает отечественный военпром. Достижения отрасли показали на площадке международной выставки MILEX. Экспозиция Беларуси продемонстрировала наш ответ на Западные санкции.



Фото: официальный сайт международной выставки MILEX-2023

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы очень детально проработали целый ряд серьезных крупных проектов в военно-технической сфере, конечно же, с нашими ключевыми партнерами. Это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, тот же Иран. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве, о намерениях, прописаны конкретные дорожные карты, о которых я также не упоминал, это в контрактах. Но на сегодня более 10 документов подписаны такого образца.