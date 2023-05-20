Лучшие достижения военпрома Беларуси, Китая и России! Итоги международной выставки MILEX
Новости Беларуси. Говоря о безопасности государства, речь прежде всего идет про обороноспособность. Беларусь не собирается ввязываться в конфликты, но в случае агрессии, страна сумеет за себя постоять – это неоднократно подчеркивал наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеспечения белорусской армии новейшими образцами вооружения и техники работает отечественный военпром. Достижения отрасли показали на площадке международной выставки MILEX. Экспозиция Беларуси продемонстрировала наш ответ на Западные санкции.
Фото: официальный сайт международной выставки MILEX-2023
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы очень детально проработали целый ряд серьезных крупных проектов в военно-технической сфере, конечно же, с нашими ключевыми партнерами. Это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, тот же Иран. Подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве, о намерениях, прописаны конкретные дорожные карты, о которых я также не упоминал, это в контрактах. Но на сегодня более 10 документов подписаны такого образца.
Интерес к разработкам военно-промышленного комплекса Беларуси растет. Почти 30 официальных делегаций из 19 стран приняли участие в форуме. Кроме Беларуси, свои экспозиции представили Иран, Китай и Россия.
20 мая оружейный салон завершил свою работу.