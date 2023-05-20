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До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая

20 мая 2023 16:05
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Последние майские дни порадуют жителей республики небывалым солнцем! В среднем температура воздуха по стране прогреется от + 22 до +24 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Значительных осадков не ожидается. Минимальная температура ночью составит от +12...+15 °C. Примерно такой же температурный показатель будет сохраняться и в утреннее время.  

В Москве +20°С, в Анкаре +21°С. О погоде в Европе на неделю с 22 по 28 мая читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-1

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-3

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-5

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-7

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-9

До +24 и солнечно! Синоптики сделали прогноз на последние дни мая-11

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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