«Лучшего нам батюшку не надо»: в деревне Горки в церкви трудится священник на инвалидной коляске

Новости Беларуси. Чудо произошло в Гродненской области. В деревне Горки, что в Дятловском районе, вновь забил святой источник. О его существовании известно по всей Беларуси. Не только за живой водой приезжали сюда и люди из ближнего зарубежья. Для многих ценен совет местного служителя церкви. Он, пожалуй, единственный в стране, несмотря на то, что передвигается на инвалидной коляске, продолжает служить в храме.

По старинным церковным ступеням в деревне Горки отец Николай каждое воскресенье поднимается на службу. В храме его как всегда ждет инвалидное кресло и бессменная помощница – старшая певчая. Добраться по снегу от дома до церкви для батюшки целая история. Хорошо, прихожане зимой помогают. Священник ежедневно читает молитву за них. И не только.

И, кажется, под сводами деревенского храма он забывает мирские проблемы. В священники пошел по стопам отца, с детства мечтал служить Богу. И служит уже многие годы. Несмотря на болезнь, которая три года назад отняла у него ногу.

Николай Уляхин, настоятель Георгиевской церкви деревни Горки:

Тяжеловато немножко, а царство Божее силой берется. Деревня умирающая, назначат молодого, он раз в месяц приедет и не будет следить.

Не хотят другого батюшку и немногочисленные жители деревни.

Татьяна Левкевич, житель деревни Горки:

И приходил к нам, мы ему помогали, на крыльцо несли первое время, несли на руках его.

Мария Корнеевко, житель деревни Горки:

Батюшка наш хороший на 100%. Молится хорошо и мы любим его за 16 лет. Лучшего нам батюшку не надо.

После службы батюшка идёт к святому источнику. Сюда едут люди не только из Беларуси, но и России и Прибалтики.

Буквально на днях вода в источнике начала прибывать. Местные жители и отце Николай увидели в этом хороший знак. Тем более что церковному священнику предстоит операция по спасению второй ноги. И он очень надеется на нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ловко управляя своим четырехколесным транспортом, батюшка и кота Пушка покормит, и поесть себе приготовит. Отец Николай верит: духовенство и люди помогут собрать деньги на операцию. И чудо произойдет, ведь появилась же вода в святом источнике.