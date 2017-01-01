Дети – лучший подарок: как Беларусь активно пополнялась новыми жителями в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. каменецкая вежа – один из исторических символов современной Беларуси. Отсюда считанные километры до Вискулей, где 25 лет назад подписали приговор самой большой на планете стране. Но здесь же сделали и первый шаг рождению Содружества Независимых Государств – прообразу многих современных интеграционных образований.

Но самое главное в любом государстве – это, конечное же, рождение детей. В этом году в Беларуси впервые за два десятилетия рождаемость превысила смертность. И, к слову, Брестский роддом уже не первый год удерживает лидирующие позиции по бэби-буму. Десятки молодых белорусов появились на свет и в первые часы нового года.

Ранним утром практически одновременно с съемочной группой СТВ к зданию роддома подъехала «скорая» – на борту будущая мама. О том, что первый день 2017 года Станислав проведет не дома, а в приемном покое РНПЦ «Мать и дитя», он и его супруга Яна даже не предполагали. Появления первенца ждали в 10-х числах января.

Станислав Щербицкий:

Сегодня утром встала, почувствовала схватки, сказала, что нам пора. Собрались, быстро скорую вызвали. И все, мы здесь. Супруга уже, наверное, в родильном отделении.

А пока Станислав, к слову, офицер, пытается сдержать улыбку и не выдать волнения в ожидании встречи с сыном, в трех сотнях километрах от столицы, в Гродно, Евгения Черных не выпускает из рук свой новогодний подарок по имени Артем и весом в 4 килограмма 250 граммов.

Евгения Черных:

Мы не предполагали, что будет именно так, но чудеса сбываются. Не знали, с чем поздравлять: не то с Новым годом, не то с рождением ребенка. В общем, теперь у нас два подарка будет: на Новый год и в День рождения.

Всего в Гродненском областном перинатальном центре в первые часы года на свет появились двое младенцев – мальчик и девочка. Баланс в новом году соблюден. А если говорить по прошлому, то прирост рождаемости налицо. В этом году в центре было сразу несколько случаев седьмых по счету родов у женщин. И даже рекордные – 12-е повторные роды.

Татьяна Колесник, заведующий отделением патологии беременности Гродненского областного клинического перинатального центра:

Увеличивается количество многодетных мам. Потому что у нас большое количество пациентов, которые рожают третьего, пятого, шестого, седьмого и девятого ребенка.

В столице начало года тоже выдалось урожайным на маленьких белорусов. Здесь же появилась первая в стране тройня. Что примечательно, большинство из новорожденных мальчики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наверное, самый желанный новогодний подарок получила мама этого малыша. За час до наступления полуночи 31 декабря на свет появился ее мальчик весом 3550 и ростом 52 см. Этот малыш стал последним, рожденным в 2016 году в шестом роддоме.

Эстафету перенял маленький Михей и поспешил появиться на свет в первый час 2017 года. Его мама Наталья за праздничный стол присесть так и не успела.

Наталья Окулович:

Были дела поважнее. Это подарок.

Дела поважнее оказались и у Елены из Бреста. Она ждала появления второго в семье ребенка не то, чтобы после Нового года, даже после Рождества. Но малышка решила иначе.

Елена Вольшинец:

Так получилось: мы накрыли стол, вместе собирались праздновать Новый год. И вышло так, что с мужем поехали в роддом. Не планировали, не думали. Просто пошутили, сказали, что с 31 на 1 число будет подарок новогодний. Пошутили и забыли, а оно так и оказалось на самом деле. Родилась дочка.

Больше шести тысяч родов за год. В Брестском областном роддоме шутят: рекорд есть, но продержится недолго. Новый обещают поставить уже в наступившем 2017 году.

Вообще, ушедший 2016-й был очень удачным. В нашей стране впервые за четверть века наметился естественный прирост. Это значит, что белорусов родилось больше, чем умерло.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нам надо сохранить тот прирост населения, как в прошлом году. Сохранить те же самые тенденции по охране материнства и детства.

Кстати, в Гомеле первый рекорд уже поставили. Среди 7 новорожденных в новогоднюю ночь маленькая Кристина. Она родилась с весом более 4 килограммов и ростом в 58 см.

Вероника Гресь:

Я думаю, она будет очень счастливая, творческая. Говорят, кто вначале года рождаются, необыкновенные дети. Я смотрю: она необыкновенная.

За новогоднюю ночь в столице на свет появилось 14 мальчиков, среди них и сын уже знакомого нам Станислава. Для семьи Щербицких фраза «С новым счастьем» сегодня приобрела особый смысл.

Станислав Щербицкий:

Я считаю, что нужно еще как минимум двоих, потому что полноценная семья – двое родителей и трое детей. Я считаю, это правильно.