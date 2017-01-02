Большие выходные в апреле, мае и ноябре: правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней

Новости Беларуси. Без чудес в эти дни действительно никак. Для того, чтобы ими насладится, у белорусов 2 января дополнительный выходной. Рабочий день перенесен на 21 число.

Большие выходные будут в нашей стране в 2017 году также в апреле, мае и ноябре. Весной два выходных будут предшествовать Радунице. По такой же схеме переносятся рабочие в мае, в канун Дня Победы. Продолжительными будут и ноябрьские праздники в честь дня Октябрьской революции.

Правительство Беларуси окончательно утвердило такой график переноса рабочих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.