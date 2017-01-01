Оливье, концерты и флешмобы: как провели новогоднюю ночь миллионы белорусов и гости страны

Новости Беларуси. Одним из самых обсуждаемых событий 2016 года, конечно же, стала деноминация. Кстати, 1 января – исторический момент. Старые денежные купюры – история, а новые – единственно возможное средство расчета. Впервые в суверенной истории в наших кошельках, карманах, ладонях собственные монеты – деньги, которые можно услышать, бросить на счастье, как и в большинстве стран мира. На банкнотах восстановлена историческая справедливость – теперь здесь отображены все семь регионов нашей страны. Именно туда мы и отправимся – я и мои коллеги – корреспонденты СТВ. И начнем с самой бессонной ночи года – как ее провели миллионы белорусов и не только.

Оливье. В каждой семье по тарелочке, а в общем это число, наверное, превысит несколько сотен килограмм самого популярного на постсоветском пространстве салата. А еще на столах белорусов свинина и, традиционно, заливная рыба. И никакой курицы, чтобы не разгневать символ 2017 года – золотого петуха.

Владислав Зенюк, повар:

Очень популярный в новогоднюю ночь, и мы с организацией решили немного поиграть с компонентами. И решили добавить туда пару маленьких хитростей. Мы добавили туда яблоко, курицу. Самый главный компонент – это приправа карри.

А тем, кто салатам и шумному застолью предпочел веселый праздник в центре города, погулять удалось на славу. И песни пели, и хороводы водили. К слову, только в Минске белорусов и гостей столицы приняли более 30 площадок.

А вот сотрудники МЧС и врачи скорой помощи удивлять в эту новогоднюю ночь вовсе не собирались. И даже наоборот, где-то в глубине души надеялись, что их помощь останется невостребованной.

Анна Исакова, диспетчер дежурной смены центра оперативного управления МГУ МЧС:

Работаем в штатном режиме, хоть это и новогодняя ночь. Но пожары есть, есть звонки. Но так как у нас здесь работают профессионалы, для нас это не впервой, и мы со всем справляемся.

Новый год для белорусов семейный праздник. А еще самая волшебная ночь за 12 месяцев. И пока одни ждали чудес в центре города или дома, другие уже спешили их сотворить. Где бы ни ждали боя курантов, в каждом городе есть квартиры, в окнах которых горит свет, и кто-то с волнением ждет, что вот-вот с мешком подарков на пороге появится Дед Мороз.

Дед Мороз:

Калі мы будзем гадать і думаць пра добрых людей, добры настрой ніколи нас не пакіне. Са святам вас, шаноўныя беларусы. Працы, працы, яшчэ раз працы. Таму што простага года не было, няма і ніколі не будзе. Усе залежыць ад нас.

В Беловежскую пущу к нашему Деду Морозу приехали гости не только из России и Украины, в резиденцию заглянули жители и Германии, и Израиля.

Туристы:

Здесь невероятно интересно. Ехали в пущу из Германии, потом из Дрогичина. Дети тоже в восторге. Танцевали, пели песни. Впечатления останутся на всю жизнь. Еще меня поразили сказочные фигуры, потому что в нашей немецкой культуре они совершенно другие. Но я знаю и белорусские благодаря дочке и мультфильмам.

Мне все очень понравилось, особенно белорусский Дед Мороз. А еще мы вместе пели новогодние песни. Было весело.

А вот в Гродно гостям не обещали выступления известных артистов или поздравление главного Деда Мороза Беларуси. Здесь провели флешмоб. Поддержали идею не только белорусы. Организаторы смогли разжечь огонь и в сердцах иностранцев.

Еще накануне жителям и гостям Гродно предложили взять с собой на праздник фонарики, мобильные телефоны или бенгальские огни. И по команде Деда Мороза площадь на несколько минут заиграла светом. Флешмоб поддержал красочный фейерверк.

А пока на праздник в наши города приезжали иностранцы, поздравления в адрес родной Беларуси прилетали из разных уголков Земли. И все вместе, пусть и с разницей во времени, как одна семья отмечали этот праздник.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской экспедиции в Антарктиду:

С самого холодного континента Земли самые горячие поздравления. Беларуси, белорусам, нашим родным, близким, любимым, которые волнуются. С Новым годом. Любите, берегите друг друга.

А пока в Беларусь летели поздравления со всего мира, на улицах нашей столицы становилось все теплее. Никого не испугала сырая погода. На празднике каждый нашел занятие по душе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Под новогоднюю музыку и залпы салютов в Минске встретили Новый год. Люди разных национальностей на одной площади. И каждый из нас загадал свое заветное желание.