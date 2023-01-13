Посадить на участке или порадовать животных в зоопарке. Что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников?

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки позади. За окном 2023-й. И как бы нам ни хотелось продлить ощущение праздника, изумрудной красавице пора отправляться в путь. Но не стоит огорчаться – хвойное дерево еще может подарить нам немало радостных минут.
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки позади. За окном 2023-й. И как бы нам ни хотелось продлить ощущение праздника, изумрудной красавице пора отправляться в путь. Но не стоит огорчаться – хвойное дерево еще может подарить нам немало радостных минут.
Острые иголочки стройной леди отлично украсят зимний сад. Если вы учли строгие правила содержания живой елки в квартире, у вас есть все шансы стать владельцем нового растения на своем участке.
Еноты, верблюд, причудливые мартышки и даже грозный серый волк будут счастливы полакомиться хвоей. Минский зоопарк – следующий пункт назначения.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Праздники заканчиваются, и наверняка на елочных базарах осталось много елок. В Минском зоопарке будут рады принять их в дар. Оставшиеся елки, сосны. Елками мы украшаем вольеры, это служит обогащением среды. Многие животные, например, хищные, любят играть с елками, а некоторые с удовольствием их кушают. В елке содержатся полезные вещества фитонциды, они являются природным антибиотиком. Еще елками мы утепляем наши клумбы, чтобы растения не замерзли.
Площадка для сбора отходов – крайняя точка в маршруте новогодней красавицы. Расстаться с лесной принцессой коммунальные службы предлагают путем централизованного вывоза деревьев.
Анна Соляник, главный инженер ЖЭУ № 1 Центрального района г. Минска:
Утилизация елочек должна проводиться правильно. Выносить их можно на контейнерные площадки рядом с жилыми домами, в специально отведенные отсеки для крупногабаритного мусора. В случае отсутствия данных площадок можно оставить елки у мусороприемных камер, которые находятся рядом с подъездами, прямо у дверей. Наши люди в случае необходимости их заберут и отнесут в места сбора этих елочек. Елочки запрещено складировать в контейнерах для твердых коммунальных отходов, вторичных материальных ресурсов. Также запрещено елочки выбрасывать через окна. Это не безопасно, во-первых. Во-вторых, они иногда зависают на деревьях.
Но если в январе живую ель бездумно выбросить в окно или просто отправить на свалку, она, как и любой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Только одно двухметровое растение выбросит в атмосферу более 16 килограммов углекислого газа – столько же, сколько выделяет производство 160 бумажных стаканчиков.
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