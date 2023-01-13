Посадить на участке или порадовать животных в зоопарке. Что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников?

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки позади. За окном 2023-й. И как бы нам ни хотелось продлить ощущение праздника, изумрудной красавице пора отправляться в путь. Но не стоит огорчаться – хвойное дерево еще может подарить нам немало радостных минут.

Острые иголочки стройной леди отлично украсят зимний сад. Если вы учли строгие правила содержания живой елки в квартире, у вас есть все шансы стать владельцем нового растения на своем участке.

Еноты, верблюд, причудливые мартышки и даже грозный серый волк будут счастливы полакомиться хвоей. Минский зоопарк – следующий пункт назначения.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Праздники заканчиваются, и наверняка на елочных базарах осталось много елок. В Минском зоопарке будут рады принять их в дар. Оставшиеся елки, сосны. Елками мы украшаем вольеры, это служит обогащением среды. Многие животные, например, хищные, любят играть с елками, а некоторые с удовольствием их кушают. В елке содержатся полезные вещества фитонциды, они являются природным антибиотиком. Еще елками мы утепляем наши клумбы, чтобы растения не замерзли.

Площадка для сбора отходов – крайняя точка в маршруте новогодней красавицы. Расстаться с лесной принцессой коммунальные службы предлагают путем централизованного вывоза деревьев.

Анна Соляник, главный инженер ЖЭУ № 1 Центрального района г. Минска:

Утилизация елочек должна проводиться правильно. Выносить их можно на контейнерные площадки рядом с жилыми домами, в специально отведенные отсеки для крупногабаритного мусора. В случае отсутствия данных площадок можно оставить елки у мусороприемных камер, которые находятся рядом с подъездами, прямо у дверей. Наши люди в случае необходимости их заберут и отнесут в места сбора этих елочек. Елочки запрещено складировать в контейнерах для твердых коммунальных отходов, вторичных материальных ресурсов. Также запрещено елочки выбрасывать через окна. Это не безопасно, во-первых. Во-вторых, они иногда зависают на деревьях.