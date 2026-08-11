Супер-Эль-Ниньо ставит рисовую отрасль Таиланда на грань катастрофы

Над Тихим океаном набирает силу рекордно мощное явление Супер‑Эль‑Ниньо, которое может продлиться до начала следующего года. Оно грозит серьезными засухами, наводнениями и срывом урожаев, усугубляя проблему продовольственной безопасности для миллионов людей по всему миру. Последствия уже ощущает на себе Таиланд – один из крупнейших мировых экспортеров риса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поколениями смена сезонов задавала здесь ритм жизни. Сегодня же каждый посевной сезон превратился в игру в рулетку: один пропущенный дождь способен свести на нет месяцы труда. Эксперты предупреждают: тайская рисовая отрасль вступает в неизведанную территорию. Если предыдущее крупное явление Эль‑Ниньо истощило водохранилища и снизило урожайность, то Супер‑Эль‑Ниньо способен подтолкнуть сельское хозяйство к по‑настоящему критической черте – с ударом одновременно по производству, экспорту и доходам сельских жителей.

Кришчанон Чиндавонг, финансовый аналитик: По нашим оценкам, только сельскохозяйственный сектор понесет убытки на сумму около 62 миллиардов бат – это порядка 1,84 миллиардов долларов. Мы прогнозируем, что из системы производства выпадет примерно 5,4 миллиона тонн необрушенного риса.

Сиварет Арикит, директор Центра рисоводства Университета Касетсарт:

Если Супер‑Эль‑Ниньо окажется настолько мощным, как мы предполагаем, это неизбежно скажется на продовольственной безопасности. Над проектом влагосберегающего риса мы работаем уже почти 10 лет. Это заняло так много времени, потому что поиск нужного гена мы вели совместно с Шефилдским университетом и партнерами из Китая. Такой рис расходует на 20-30 % меньше воды по сравнению с обычными сортами.

Ежегодное падение урожайности примерно на 15 % заставляет Таиланд по‑новому взглянуть на продовольственную безопасность. Теперь задача – не просто вырастить рис, а вырастить его при меньшем количестве воды. Ученые переписывают саму генетику семян, но следующую главу этой истории предстоит написать уже фермерам. И главный вопрос в том, хватит ли у них сил продержаться достаточно долго, чтобы пережить то, что ждет впереди.