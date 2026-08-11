Как подготовить ребенка к школе? О режиме сна, питании и адаптации поговорили с экспертом

Диана Лаврисюк, заведующий отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Кто идет в первый класс, родителям нужно понимать, что у детей будет определенный режим дня. К этому режиму дня нужно адаптировать ребенка уже начиная, можно сказать, с теперешнего момента. То есть за 2-3 недели до школы нужно режим дня ребенка адаптировать так, чтобы он был схож с школьным. В первую очередь – это сон. Во время летних каникул мало кто из родителей придерживался режима сна, давали какую-то слабинку детям. Поэтому сейчас нужно планомерно режим сна приводить в состояние такое, как в школьное время. То есть каждый день 5-10 минут мы смещаем время, когда ребенок уходит ко сну, время подъема ребенка. Отмечу, что продолжительность сна для первоклассников примерно составляет 11,5-12 часов. Это с учетом дневного сна, который полтора-два часа длится. Для детей более старшего возраста сон должен быть продолжительностью не менее 8 до 10 часов. Время отхода к ночному сну для маленьких детей (первоклассники, начальная школа) – где-то в 9 часов дети должны спать ложиться.

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