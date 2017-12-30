Лучше, чем нос собаки, еще ничего не придумали: как работают четвероногие таможенники

Новости Беларуси. На страже не только наступающего Нового года, но и границ. Овчарки, терьеры и лабрадоры традиционно помогают таможенникам в проверке багажа и поиске запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент понаблюдала за работой и тренировками собак-профессионалов в Национальном аэропорту.

Эти «четвероногие друзья» не просто псы, а сотрудники таможенной службы в должности и звании. Перед Новым годом у таких специалистов как никогда много работы. Задача кинологического отдела таможни в Национальном аэропорту – не допустить контрабанду наркотиков.

Андрей Федяев, начальник кинологического отдела таможни Национального аэропорта «Минск-2»:

Служебных собак подбирают так, чтобы у них были развиты поисковые качества, заинтересованность в работе. Служебная собака должна отвечать требованиям небоязни к светошумовым предметам, к наличию большого скопления людей. Должна быть заинтересована только в работе и находить свой искомый запах.

Собаки – не просто коллеги, но лучшие друзья и члены семьи, говорит Виктория. Кинолог с пятилетним стажем со своей подопечной Арией не расстается, и понимают они друг друга с одного взгляда.

Чтобы устроиться на такую работу, собаки, как и люди, учатся, получают аттестат и участвуют в конкурсах и чемпионатах. У обладателей призовых мест все шансы занять престижную должность.

Виктория Лукманова, главный инспектор кинологического отдела таможни Национального аэропорта «Минск-2»:

Кроме того, что мы обучаем собак поиску, наши собаки обучаются азам общего курса дрессировки, каким-то элементам цирковой дрессировки.

Тренировки помогают поддерживать интерес питомцев к работе. В одном из чемоданов – закладка с запахом наркотика. Унюхав сумку с опасной партией, собака подает хозяину знак. В награду получает мяч и щедрую похвалу.

Постоянная практика приносит результаты. Благодаря псам-профессионалам кинологического отдела таможни в уходящем году выявлено 88 административных правонарушений и возбуждено четыре уголовных дела, связанных с контрабандой наркотиков.